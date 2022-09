Le bruit surprenant d'une météorite s'écrasant sur Mars

Depuis des années, la NASA cherche à découvrir le son d'une météorite qui s'écraserait sur la planète Mars. C'est mission accomplie par l'atterrisseur InSight, un rover transportant un sismographe qui a pu capter des ondes sismiques à quatre reprises entre 2020 et 2021, alors qu'un rocher spatial s'est écrasé sur Mars.

Cela a été la première fois que l'activité sismique et acoustique a pu être entendue et détectée sur Mars, a expliqué la NASA. Et l'enregistrement capté le 5 septembre est le premier dont la cause a pu être identifiée comme celle de l'impact d'une météorite.

Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il s'agit d'un bruit d'abord brutal puis très doux, s'apparentant à un "bloup". Ces trois "bloup" correspondent respectivement au moment où la météorite traverse l'athmosphère de Mars, puis à son explosion lorsqu'elle s'écrase sur la surface de la planète. Le bruit étrange serait dû, selon la NASA, à un effet "particulier" de l'atmosphère de Mars, qui se produit lorsque les sons graves arrivent avant ceux qui sont plus aigus.