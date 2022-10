Le prix Nobel récompense le "Lego de la chimie"

Quand la chimie devient aussi simple que de jouer aux Lego…. Le prix Nobel de chimie a consacré mercredi le développement de la "chimie clic" et de la chimie bioorthogonale. Les trois lauréats sont le Danois Morten Meldal et les Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless, qui réussit l'exploit rarissime de décrocher un deuxième Nobel. "Comme son nom l'indique, la chimie clic consiste à cliquer, accrocher ensemble, des molécules. Imaginiez que vous puissiez attacher de petites boucles chimiques à différents types de blocs de construction,...

