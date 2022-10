Accueil Planète Sciences & Espace Un Belge parmi les derniers candidats pour devenir astronaute de l'Agence spatiale européenne La nouvelle sélection d’astronautes européens sera connue le 23 novembre. Il resterait un(e) Belge au dernier tour. Sophie Devillers Journaliste service Planète © ABACA PRESS PHOTO

Le 23 novembre, l'Europe se choisira quatre à six nouveaux astronautes de carrière. Ils deviendront astronautes de l'Agence spatiale européenne (Esa) et participeront à terme aux missions lunaires. De source officieuse, il nous revient qu'après plusieurs étapes de sélection (screening, tests psychologiques et logiques, tests physiques, passage devant un jury...