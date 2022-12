Réussira-t-elle sa dernière épreuve ? La mission Artemis devrait être de retour sur Terre ce dimanche à 18 h 40

L’amerrissage de la capsule inhabitée aura lieu dans l’océan Pacifique, au large des côtes de Basse-Californie du Mexique, près de l’île Guadalupe, à 18 h 40, heure belge. Sa descente sera freinée par une série de 11 parachutes, puis elle sera récupérée et hissée à bord d’un navire de la marine américaine. Des mannequins pourvus de capteurs "habitent" pour l'instant la capsule.

À ce stade, tout s’est déroulé parfaitement, selon l’agence spatiale américaine (Nasa) - qui salue “un plein succès” - et son homologue européenne (Esa) qui participe aussi à la mission. Après le premier grand défi du décollage avec une toute nouvelle fusée, vient toutefois le second grand défi : la rentrée de l’atmosphère de la capsule Orion, qui doit à terme amener des astronautes sur la Lune.

Le risque de la vitesse

”Le jour de la rentrée, nous réaliserons notre objectif prioritaire un, qui est de démontrer le véhicule dans des conditions de rentrée lunaire, ainsi que notre objectif prioritaire trois, qui est de récupérer le vaisseau spatial”, a ainsi expliqué cette semaine Mike Sarafin, Artemis I mission manager à la Nasa.

”Le but principal de la mission est de tester le bouclier de rentrée d’Orion dans l’atmosphère, nous expliquait ainsi l’ingénieur de l’Esa, le Belge Philippe Deloo, avant le décollage. On va rentrer à des vitesses beaucoup plus hautes que lorsqu’on rentre de la station spatiale internationale, située en orbite basse terrestre (40 000 km/h contre 27 000, NdlR). C’est la chose qui n’a pas pu être testée et sur laquelle on a le moins d’informations. Il faut vraiment faire le test en vol, en situation réelle, pour s’assurer que cela marche bien.”

Dans cette image publiée par la NASA le 28 novembre 2022, jour de vol 13, le vaisseau spatial Orion a atteint sa distance maximale de la Terre lors de la mission Artemis I alors qu'il était à 432 210 km de notre planète natale. Orion a maintenant voyagé plus loin que tout autre vaisseau spatial construit pour les humains. ©AFP or licensors

Dans ce contexte, le bouclier thermique devra affronter – et résister à, c’est le test crucial – une chaleur culminant à 2760°C. De son côté, la Nasa se prépare avec tout le soin habituel : vendredi soir, les contrôleurs de vol ont par exemple effectué l’analyse finale sur le module d’équipage et le module de service d’Orion à l’aide de caméras sur chacun des quatre panneaux solaires du vaisseau spatial. Lors de l’inspection du module d’équipage, les contrôleurs de vol ont examiné la coque arrière composée de 1 300 tuiles du système de protection thermique et protégeront l’engin spatial du froid de l’espace et de la chaleur extrême de la rentrée.

”Nous attendons vraiment avec confiance les tout derniers mètres de cette course de 100 mètres”, a commenté vendredi David Parker, responsable de l’exploration habitée à l’Esa.

Pas de retour pour le module européen

Juste avant la rentrée, le module d’équipage et le module de service se sépareront et seul le module d’équipage reviendra sur Terre tandis que le module de service (qui fournit la propulsion, l’alimentation électrique, le contrôle thermique…) , fabriqué par les Européens, brûlera dans l’atmosphère terrestre lors de sa rentrée au-dessus de l’océan Pacifique.

Pas de regret pour l’équipe européenne, même après des années de travail pour construire ce module de service : “J’en suis heureux, c’était prévu ! Toute vie a une fin, et pour autant que la vie était un succès, il n’y a pas de regret. Et ici, c’est un succès. C’était une mission exceptionnelle, nous avons beaucoup appris sur le comportement du véhicule, se réjouissait vendredi Philippe Deloo, responsable du programme ESM (module de service européen d’Artemis) à l’Esa. Et parce que cette mission s’est déroulée sans problème majeur, nous en avons profité pour effectuer de nombreux tests afin de caractériser davantage le véhicule. Nous avons pu avoir le temps pour comprendre quelles sont les capacités réelles du véhicule.”

Après s’être séparé du module de service, le module d’équipage se préparera à exécuter une technique “d’entrée par saut” (skip entry) qui permet au vaisseau spatial de s’écraser avec précision sur le site d’amerrissage sélectionné. À 121 km d’altitude, Orion plongera dans la partie supérieure de l’atmosphère terrestre et utilisera cette atmosphère, ainsi que la levée de la capsule, pour sauter hors de l’atmosphère, puis entrera à nouveau pour la descente finale, avec les parachutes, avant le “grand éclaboussement”. “Cette technique permettra une rentrée en toute sécurité pour les futures missions Artemis, peu importe quand et où elles reviendront de la Lune”, commente la Nasa. Elle permettra aux astronautes, lorsqu'ils seront présents dans l'habitacle, de ne subir “que” une décélération de 4 g contre 7 g lors d’Apollo.

Ce schéma montre les principales parties du vaisseau de la mission Artemis I. Le 11 décembre, à proximité de la Terre, la capsule Orion (en haut) se séparera de son module de service ESM (European Service Module) fourni par l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Celui-ci (avec la pièce de liaison) se consumera dans les hautes couches de l’atmosphère. La capsule, protégée par un bouclier thermique, amerrira dans l’océan Pacifique sous 3 parachutes ©Cité de l’espace d’après un schéma ESA

L’atmosphère terrestre ralentira d’abord le vaisseau spatial à une vitesse d'environ 500 km/h, puis les parachutes se déploieront successivement à partir d’une altitude de 8 km. Les trois derniers, dit principaux, de 35 mètres de diamètre, accompagneront Orion jusqu’aux eaux du Pacifique, à une vitesse d’environ 30 km/h.

La trajectoire Artemis I est conçue pour garantir que toutes les pièces restantes ne présentent aucun danger pour la terre, les personnes ou les voies de navigation. La couverture en direct de la Nasa débute à 17 heures dimanche.