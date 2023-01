Pourquoi le chat retombe-t-il toujours sur ses pattes ?

De quoi s’agit-il ? Prenez un chat, montez au premier étage de votre maison et jetez-le par la fenêtre. Vous serez étonné de constater que le chat atterrit sur ses pattes, sauf petites exceptions, nous verrons cela plus loin. Faites la même expérience avec un chien et il s’écrase comme une crêpe. Précision utile : ne le faites évidemment pas ! Ces exemples ne sont cités que comme prémisses à nos explications…

Le chat réalise une opération subtile qui consiste à tourner les membres d’un côté et le corps de l’autre, afin de se rétablir et de viser l’atterrissage griffes vers le sol. Cette opération permet la conservation du moment cinétique.

Le moment cinétique d’un solide est une grandeur qui caractérise la "quantité" de rotation du solide, à l’instar de la quantité de mouvement qui caractérise la "quantité" de translation. En mécanique, les mouvements linéaires (translations) sont très bien maîtrisés, ils sont presque intuitifs. Par contre, dès que les mobiles commencent à tourner, c’est le foutoir intégral.

L’exemple du patineur artistique

En gros, pour simplifier, il n’est pas possible de modifier le mouvement cinétique, soit la quantité de rotation, sans appliquer une force extérieure, c’est la conservation dudit moment cinétique. Prenons un exemple simple. On a tous en tête les experts du patin à glace. Ils se mettent à tourner sur eux-mêmes avec les bras étendus et quand ils les rapprochent du corps, la vitesse de rotation augmente. S’ils les éloignent à nouveau, celle-ci diminue.

Il s’agit ni plus ni moins de la conservation du moment cinétique : le mobile va plus vite afin de compenser la rotation des mains, des bras qui étaient éloignés du corps, et de ce fait tournaient plus vite que l’axe du patineur. Globalement, il faut que l’artiste n’ait rien perdu de sa "quantité" de rotation. À un moment donné, il va s’arrêter à cause du frottement entre les lames des patins et la surface : déformation de la glace, dissipation de chaleur et donc perte d’énergie.

La conservation du moment cinétique est à la base du gyroscope, outil qui se trouve intégré dans la carte mère de tous les téléphones portables. Ce gyroscope permet aux différentes applications de basculer automatiquement en mode portrait ou paysage, en fonction de la manière dont est tenu l’engin.

Pour revenir à notre chat, grâce à une musculature dorsale puissante, il parvient à conserver son moment cinétique en tournant une partie du corps d’un côté et l’autre partie du côté inverse, de telle sorte que le moment total est constant. Pour réaliser cette prouesse, la nature a doté le félin d’un artifice anatomique de haut vol : une colonne vertébrale flexible et des clavicules non fonctionnelles. Le chien, pour sa part, ne dispose pas de ces atouts et donc s’écrase au sol.

Trop souvent on pense que c’est le mouvement de la queue qui permet la conservation de la quantité de rotation (moment cinétique). D’abord, cette constatation est en contradiction avec les chiens qui ne se retournent pas, quand bien même ils possèdent une queue. Ensuite, si l’on prend le cas du chat de race Manx, qui n’en possède qu’un moignon, on constatera que lui se retourne allègrement et finit par retomber sur ses guiboles.

Un mètre cinquante au minimum

La hauteur minimale, afin de permettre le mouvement de rotation, est de cent cinquante centimètres. Le record mondial est détenu par un matou ayant survécu à une chute sur le béton depuis le trente-deuxième étage, soit environ cent trente-sept mètres. Cette hauteur est impressionnante. Pour bien la saisir, il faut se rendre à Paris et monter sur la tour Eiffel. Au premier étage, vous continuez à monter jusqu’au deuxième, là où se trouve le restaurant très chic et très cher. Ensuite, vous devez escalader encore quinze marches et imaginer le greffier se jeter par-dessus bord. L’auteur de cette prouesse s’en est tiré avec une dent cassée.

Le syndrome du chat parachutiste

Existe-t-il une hauteur maximale à partir de laquelle les chats doivent éviter de chuter, au risque de se blesser très fortement ? Afin d'en avoir le cœur tout à fait net, une étude sur les contusions et lésions que subissaient les félins a été réalisée aux États-Unis - étude dûment publiée dans le Journal of the American Veterinary Medical Association. Les auteurs y ont analysé les chutes de cent trente-deux matous, et les syndromes lésionnels associés : déchirures du palais, fractures des membres ou de la colonne, blessures thoraciques… La courbe du nombre de blessures en fonction des étages faisait une sorte de cloche, avec le maximum au septième niveau. Au-delà, les raminagrobis s'en tiraient étonnamment moins contusionnés. Quid ?

Il existe deux explications à ce que les spécialistes ont appelé le syndrome du chat parachutiste. Celle communément admise est que l’animal atteint sa vitesse limite dans l’atmosphère : il n’ira donc pas plus vite s’il choit de plus haut que le septième étage. À cette hauteur, il atteint une vitesse d’environ cent kilomètres par heure. Il ne lui est pas possible de foncer plus vite, car la force de pesanteur est compensée par la force de traînée, qui se crée derrière l’objet, aussi appelée force de résistance à l’air.

L’autre explication est plus fondamentale. L’étude péchait par un biais de sélection. Les auteurs n’ont heureusement pas jeté une centaine de "gros minets" de différents étages afin d’en noter les meurtrissures, ce qui aurait permis une étude certes cruelle mais précise. Pour collecter les données, ils se sont installés dans un hôpital vétérinaire où ils ont noté les chats admis pour soins. La plupart des pauvres minous tombés au-delà du septième ne passaient pas par la case hôpital mais allaient directement au paradis.