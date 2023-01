Oui, les femmes ont plus vite froid que les hommes. Et la science peut désormais expliquer pourquoi

Ce n'est pas un cliché ! De plus en plus d’études montrent que la sensibilité au froid est plus aiguë chez les femmes que chez les hommes. En moyenne, leur température de confort est de deux degrés plus élevée que chez les hommes. Une équipe de l’Université de Lille met en évidence le rôle de la testostérone, hormone masculine, qui inhibe des thermosenseurs situés sur la peau.

”Ah, il fait froid ici !”, “Mais non, qu’est-ce que tu racontes, il fait très bon dans cette pièce !”. Ce dialogue de couple entre la “frileuse” – madame – et le “jamais froid” – monsieur – vous est peut-être familier. Mais l’idée reçue que les femmes sont toujours plus frileuses n’en est pas qu’une. Elle est supportée par la science, qui confirme de plus en plus que la sensibilité au froid est bien “genrée” et qu’elle est plus aiguë chez les femmes. “Non, ce n’est...