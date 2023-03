Le Belge Thomas Hertog a travaillé 20 ans avec Stephen Hawking : “C’était un fêtard, il n'y avait pas de transition entre la science et les fêtes ”

À lire aussi

”C’était la tradition à Cambridge, raconte aujourd’hui Thomas Hertog, dans son propre bureau de professeur à la KULeuven. Tout le monde savait qu’on recevait une invitation à aller le voir dans son bureau si on terminait le master au sommet du classement des résultats. Ce n’était pas lui directement qui vous invitait, mais une personne de son entourage venait vous voir… C’est ce qui s’est passé pour moi. Je ne m’y attendais pas du tout ! On savait que c’était potentiellement pour devenir un de ses doctorants. Mais ce n’était pas garanti juste avec l’invitation. Il y avait aussi cette conversation, qui était en fait un entretien d’embauche. Pendant notre première conversation, deux journalistes sont rentrés, puis une équipe de télévision est arrivée. Parce que Stephen devait regarder un épisode de la série des Simpson où il apparaissait comme personnage et pour laquelle il devait donner son accord… Ce n’était donc pas un entretien d’embauche normal !”

Maladie de Charcot

À ce moment, à ce stade de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie évolutive affaiblissant les muscles dont il était atteint, Stephen Hawking se déplace en fauteuil roulant mais peut encore communiquer de manière relativement aisée. “Il avait déjà perdu sa voix naturelle (après une trachéotomie suite à une pneumonie contractée dix ans plus tôt) mais il avait cette voix d’ordinateur, sa computer voice. Il appuyait avec ses dernières forces sur une sorte de souris pour chercher les mots dans un dictionnaire sur son écran. Il allait très vite à cette époque. Cela marchait assez bien. Il pouvait produire des phrases et des phrases, et le rythme me convenaient bien parce que ça me donnait un peu de temps pour réfléchir !”

Pour Thomas Hertog, cette première discussion ressemble en tout cas à une révélation. “C’était comme arriver à destination, être de retour à la maison, se remémore le scientifique belge. Je pense que chez lui aussi, cela a “cliqué”, il a ressenti cette connexion entre nous. Que nous étions tous les deux intéressés par les mêmes questions, que nous partagions la même passion, la même intuition, la même façon de faire de la physique, peut-être plus intuitive, mais malgré tout fondée dans les mathématiques et les théories du cosmos, et j’ose dire, plus profonde. Je pense que c’est pour cela que notre relation a duré pendant vingt ans.”

Autre surprise : Stephen Hawking n’a absolument pas peur, “tout en gardant les pieds dans la physique théorique”, de se confronter aux grandes questions philosophiques, “alors que la plupart des physiciens préfèrent faire des calculs sans trop se poser de questions philosophiques comme celle de notre origine”. “Je n’avais jamais eu un prof comme cela… Dès le début, il avait cette vision presque humaniste de son domaine de recherche.”

Grand architecte et multivers

Au cours de leurs deux décennies de collaboration, les deux cosmologistes vont en effet tenter de répondre à deux grandes questions “existentielles” principales : y a-t-il une multitude d’univers (multivers) ou un univers unique ? Et y a-t-il un “design” – un dessein cosmique, un grand architecte – ou pas ? À la racine de ces questions se trouve une constatation fascinante : si l’on modifie ne fût-ce que de façon infime les lois de la physique, nous ne serions pas là et l’univers serait stérile. “Miraculeusement”, le Big Bang (début de l’expansion de l’Univers à partir d’un point dense et chaud il y a 13,8 milliards d’années) a engendré des lois physiques permettant que l’Univers nous soit habitable alors que nous n’existions même pas à ce moment. Un peu comme si le cosmos avait su dès le début qu’il serait notre maison. Tout a l’air d’être trop bien arrangé. Qu’est-ce qui se trouve derrière ce “complot” ?

”C’est la question du grand architecte ou du design, dans le sens d’un plan, d’une intention, voire cette impression qu’il y a un créateur. C’était un très grand mystère ! Dans ce contexte, dans les années 90, on s’est rendu compte que la phase d’inflation du Big Bang aurait pu donner lieu à un multivers, un espace énorme qui pouvait contenir de nombreux univers dotés de propriétés différentes. Certains cosmologistes interprétaient en tout cas les modèles théoriques de cette façon. Cela signifie dans ce cas qu’il n’y a pas de design, puisque certains univers sont stériles et d’autres non, comme celui où nous nous trouvons. Mais à notre rencontre, Stephen commençait à douter du multivers car il y avait des problèmes dans les calculs : la théorie n’arrive pas à prédire l’univers dans lequel on devrait se trouver.”

Au fil d’années autour de ces débats, les deux scientifiques deviennent de plus en plus proches. Une fois que Thomas Hertog a perdu sa timidité devant cette personnalité – “après trois mois, je me suis dit qu’il fallait que j’arrête d’être intimidé, parce que j’avais compris qu’il n’aimait pas cela, il aimait les débats et les désaccords qui sont nécessaires pour avancer dans la recherche” – la réelle collaboration peut débuter. Stephen Hawking tenait lui “à déposer sa célébrité à la porte du département”. “C’est devenu un collègue très proche, très intime avec qui je pouvais vraiment parler librement. Pour la recherche en physique théorique, cet aspect-là est très important. Si tu veux résoudre les paradoxes du multivers, tu ne peux pas avoir un plan. Tu dois pouvoir discuter librement !”

Pas de séparation vie professionnelle et privée

”La séparation vie professionnelle et privée n’existe pas” : Stephen Hawking et Thomas Hertog prennent le thé tous les après-midi – une tradition pour tout le département – , vont ensemble à l’opéra, voyagent ensemble au Vatican pour rencontrer le Pape, font des virées le soir dans les pubs anglais ou dans les cafés bruxellois comme A la Mort Subite… “Stephen était un fêtard. Il a toujours gardé cela. Ce qui était marrant, c’est qu’il n’y avait pas de transition entre le travail et les fêtes. Le travail, le pub, le resto, les clubs, la fête… Tout était mélangé. Je me souviens d’avoir eu une très bonne discussion sur la physique avec lui dans un club de salsa d’Hollywood !”

Thomas Hertog et Stephen Hawking dans le café bruxellois A la mort subite. ©DR

Le physicien belge organise leurs échanges dans des endroits – avec souvent le physicien Jim Hartle – à l’écart des préoccupations et des sollicitations de la célébrité : un ranch au Texas, les conférences Solvay à Bruxelles ou même son propre domicile à Bousval dans le Brabant wallon.

Le cosmologiste britannique avait aussi un côté un peu dictateur, admet le chercheur belge. Stephen Hawking fait ainsi revenir Thomas Hertog de ses vacances avec son épouse en Afghanistan, car une nouvelle idée lui est venue. Mais alors que Thomas et Nathalie Hertog sont bloqués à la frontière avec l’Ouzbékistan, le seul nom de Stephen Hawking suffit à libérer le couple… “Cet aspect de son caractère me convenait, sourit Thomas Hertog. On était tous les deux des passionnés !”

Hélas, au fil du temps, la maladie de Stephen Hawking s’aggrave et la communication se complique. Les toutes dernières années, elle n’est plus que non-verbale. La technique ? Thomas Hertog se positionne alors devant Stephen Hawking en le bombardant de propositions et d’idées et en guettant pour chacune les réactions sur son visage : yeux, sourcils… “Avec son visage, il avait dix types de oui et de non, de tout à fait d’accord, à pas du tout d’accord ! Cela peut être très riche sans mot. Stephen avait aussi une bonne communication sans mot avec sa fille et ses infirmières. Ce n’était bien sûr pas la même sphère de communication. Nous, c’était un peu bizarre car notre communication était sur la cosmologie mais c’était le même type d’intimité…” Bien sûr, il devait veiller dans ces échanges “à maintenir suffisamment de place pour lui permettre de développer ses idées et ne pas imposer les miennes. Ma stratégie était plutôt de me mettre à sa place, face à un problème de trou noir, de Big Bang ou de multivers. Mais ce n’était possible que parce que nous avions travaillé pendant 20 ans auparavant ; je connaissais ses idées… Nous avions une langue commune. Mais c’était parfois très difficile pour lui. Et à la fin, malgré tout cela, il souffrait de solitude, comme beaucoup de personnes locked-in”.

©AFP

La recherche scientifique modelée par la maladie

Thomas Hertog pense malgré tout que la maladie de Stephen Hawking a pu aussi modeler sa méthode scientifique. Et pour le meilleur. Paralysé et donc dans l’impossibilité de rédiger des équations, il a développé son propre nouveau langage et misé sur une méthode plus visuelle, en détournant une théorie d’Einstein basée sur la géométrie (les formes) et utilisée pour la gravitation à l’échelle de l’infiniment grand. “Il l’a utilisée pour étudier la gravitation, le Big Bang et les trous noirs à l’échelle de l’infiniment petit (au niveau quantique). Toutes les autres techniques sur l’approche quantique de la gravitation, la grande question de la physique, consistaient à faire des longs calculs. Donc, tout le monde pensait qu’il était fou. Mais après sa mort, on s’est rendu compte qu’il avait raison !” Et d’ajouter : “Pour moi, Stephen Hawking est un des dix plus grands physiciens du XXe siècle. Son génie était qu’il avait une sorte d’intuition sur les questions les plus profondes, qu’il a pu capter cette intuition dans le langage mathématique de la physique théorique et ainsi étudier ces questions d’une toute nouvelle manière.”

Leur travail ensemble a en effet porté ses fruits et a pu mener à une vision “révolutionnaire” du cosmos. “Nous avons essayé de construire une nouvelle cosmologie basée sur une vue d’un observateur de l’intérieur, en utilisant la théorique quantique.”

La théorie quantique s’intéressant à l’infiniment petit, “il est donc logique de l’utiliser car au moment du Big Bang, l’Univers est encore tout petit”. La théorie quantique fonctionne aussi avec des probabilités (le hasard intervient). Enfin, elle implique une interaction entre l’observateur – ou plutôt l’acte d’observer – et ce qu’on observe. “Dans notre théorie, le hasard nous donne la variation au début de l’Univers et l’acte de l’observation fonctionne comme une sorte de principe de sélection. Nous avons ainsi nos réponses à nos deux fameuses questions. Pour le design ou intention, c’est la même réponse que Darwin a donnée en biologie : il n’y en a pas, car cela aurait pu être complètement différent. En effet, il y avait du hasard au niveau du design des lois de la physique lors de cette phase d’évolution juste après le Big Bang. On sait avec Darwin qu’on peut arriver en biologie à quelque chose qui nous paraît un dessein par un processus d’évolution qui implique beaucoup de hasards. Les lois de la physique, leur propriété, l’ensemble des forces, des particules, la composition de l’univers font que la vie est possible et montre ce qui nous paraît être un dessein pour nous. Mais ce design n’implique pas un designer, un créateur ! Par ailleurs, nous voyons aussi les lois de la physique non comme des vérités éternelles mais comme ayant co-évolué avec l’environnement primordial du Big Bang pour se fixer ensuite quand la température a refroidi.”

Quant au multivers, “ce point de vue de l’intérieur et les incertitudes liés à la physique quantique imposent forcément des limites à ce qu’on peut connaître. Dans nos équations, on a donc littéralement vu les autres univers disparaître de la théorie. Tout cela offre une nouvelle idée de notre place dans l’Univers.”

Thomas Hertog, cosmologiste de la KULeuven. ©DR

Cette recherche a eu aussi une influence sur la vision de “Dieu” du cosmologiste britannique. Jeune, Hawking recherchait le Grand architecte ou “Dieu de Spinoza”, expression d’une harmonie qui gère l’ensemble de l’Univers, sous forme d’une loi finale de la physique. Mais vers la fin de sa vie, il pensait plutôt que les deux sphères de la physique et de “Dieu” pouvaient coexister de manière séparée, vu la présence d’une certaine limite liée à notre condition humaine lorsqu’on essaie de connaître le cosmos. “Mais il n’y a la place pour les deux sphères que si aucune d’elle n’est la réponse finale”.

Juste avant sa mort, Stephen Hawking a donné un dernier devoir à faire Thomas Hertog : “Il est temps d’écrire un nouveau livre”. Le chercheur belge l’a débuté à la table de la cuisine de la maison du scientifique britannique. L’ouvrage L’Origine du temps (Odile Jacob) qui paraît pour les cinq ans de la mort d’Hawking (le 14 mars) est destiné à vulgariser auprès du public cette nouvelle théorie. Et à transmettre un héritage scientifique, mais aussi humain : “Stephen Hawking, c’était presque un miracle. J’aurais été une personne complètement différente si je n’avais jamais poussé la porte de son bureau. Il m’a montré que tout était possible, en sciences et dans la vie. Il avait un optimisme formidable, une joie de vivre, une chaleur, bien sûr, mais aussi un optimisme scientifique. Un optimisme épistémique : il avait une énorme confiance dans le fait qu’on pourrait comprendre l’énigme de l’origine du monde, et même plus ; qu’en étudiant les questions les plus profondes comme nos origines cosmiques, nous pourrions mieux nous connaître nous-mêmes. J’ai toujours trouvé cette vision très forte, très stimulante. Cette vision humaniste m’a apporté beaucoup. Il avait une perspective cosmique sur notre existence d’humains, qu’il voyait comme des “stewards” sur le vaisseau Terre.”