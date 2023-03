L’image spectaculaire d’une étoile prête à exploser capturée par le télescope James-Webb

À lire aussi

L’étoile est en phase dite Wolf-Rayet. Celle-ci se situe dans la phase juste avant celle de la supernova. Elle est donc en train de se débarrasser de ses couches externes, ce qui entraîne un halo caractéristique de gaz et de poussière. Ce phénomène est très rare et éphémère et représente donc un moment incroyable à immortaliser.

La Nasa explique dans son communiqué que : “Les images détaillées de WR 124 captées par Webb préservent pour toujours un moment bref et turbulent de transformation et promettent des découvertes qui élucideront les mystères de la poussière cosmique”. En effet, la poussière qui résulte de la mort de l’étoile est très intéressante pour les astronomes qui l’étudient depuis des dizaines d’années. “La poussière fait partie intégrante du fonctionnement de l’univers : elle abrite des étoiles en formation, se rassemble pour aider à former des planètes et sert de plateforme pour que les molécules se forment et s’agglutinent. Malgré les nombreux rôles essentiels que joue la poussière, il y a plus de poussière dans l’univers que les théories actuelles des astronomes […] ne peuvent l’expliquer. L’univers fonctionne avec un surplus de budget de poussière.”

L’étoile WR 124 possède une masse 30 fois supérieure à celle de notre Soleil et a éjecté une quantité de matière équivalente à 10 Soleils. C’est lorsque le gaz émis par l’étoile s’éloigne de celle-ci et se refroidi que la poussière cosmique se forme et brille dans la lumière infrarouge. On peut alors voir grâce aux couleurs rouge et violette, le halo de gaz et de poussière cosmique autour de l’étoile, qui elle brille au centre de l’image.