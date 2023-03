On connaît l’épilogue de la vraie “opération Armageddon”  : l’astéroïde dévié par la Nasa a perdu un million de kilos après la collision

Par ailleurs, les chercheurs ont aussi pu observer que lorsque le vaisseau spatial Dart a percuté l’astéroïde Dimorphos, le corps du vaisseau spatial a abouti entre deux gros rochers tandis que ses deux panneaux solaires ont percuté ces mêmes rochers. L’astéroïde a perdu 1 million de kilogrammes après sa collision avec le vaisseau spatial. Des poussières qui ont formé une queue, observée par le télescope Hubble, de 10 000 km !

Lorsque le vaisseau spatial DART a percuté l'astéroïde Dimorphos, le corps du vaisseau spatial a heurté deux gros rochers tandis que ses deux panneaux solaires ont percuté ces rochers. La surface jaune est un modèle numérique de terrain du site d'impact réalisé à partir d'images DART, et le rendu du vaisseau spatial DART représente sa position quelques dizaines de microsecondes avant l'impact. La ligne blanche s'étendant de l'arrière du vaisseau spatial montre la trajectoire du vaisseau spatial. Le corps du vaisseau spatial, ou bus, mesurait environ 1,3 mètre (4,3 pieds) de l'avant vers l'arrière. Crédits : NASA/Johns Hopkins APL ©Credits: NASA/Johns Hopkins APL

En effet, il y a quelques jours, c’est l’efficacité de la technique d’impact qui a été analysée en détail dans plusieurs études, parues dans la revue Nature. À partir des données, l’équipe de recherche Dart, dirigée par le laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins à Laurel, Maryland, a pu établir qu’une mission d’impacteur cinétique comme Dart peut être efficace pour modifier la trajectoire d’un astéroïde, “un grand pas vers l’objectif d’empêcher de futures frappes d’astéroïdes sur Terre”, selon la Nasa, qui l’affirme : “les données Dart valident l’impact cinétique comme méthode de défense planétaire”.

En autres, l’algorithme d’approche a fonctionné tout à fait adéquatement : il a pu établir sa position par rapport à l’astéroïde, corriger sa trajectoire et frapper le plus possible au centre de la cible. Les scientifiques ont même reconstitué l’angle d’impact précis. Les auteurs notent que le ciblage autonome réussi par Dart d’un petit astéroïde, avec des observations antérieures limitées, est une première étape essentielle sur la voie du développement de la technologie de l’impacteur cinétique en tant que capacité opérationnelle viable pour la défense planétaire.

Sans mission de reconnaissance avancée

Leurs découvertes montrent aussi que l’interception d’un astéroïde d’un diamètre d’environ 150 mètres, tel que Dimorphos, peut être réalisée sans mission de reconnaissance avancée, bien qu’une telle possibilité donnerait des informations précieuses pour planifier et prédire le résultat. Ce qu’il faut en tout cas, c’est un délai d’avertissement suffisant – plusieurs années au minimum, mais de préférence des décennies. “Néanmoins”, déclarent les auteurs dans l’article, le succès de Dart “renforce l’optimisme quant à la capacité de l’humanité à protéger la Terre d’une menace d’astéroïde”.

D’autres scientifiques ont pu établir le changement de période par rapport à l’impact cinétique, donc le temps en moins mis par Dimorphos pour faire une orbite autour de son astéroïde jumeau Didymos : 33 minutes, plus ou moins une minute. Ce grand changement indique que le recul du matériau excavé de l’astéroïde et éjecté dans l’espace par l’impact (connu sous le nom d’éjecta) a contribué à un changement d’élan significatif de l’astéroïde, au-delà de celui du vaisseau spatial lui-même. La clé de l’impact cinétique est que la poussée sur l’astéroïde provient non seulement de la collision d’engins spatiaux, mais également de ce recul d’éjecta. Les auteurs concluent : “Pour servir de preuve de concept pour la technique de l’impacteur cinétique de défense planétaire, Dart devait démontrer qu’un astéroïde pouvait être ciblé lors d’une rencontre à grande vitesse et que l’orbite de la cible pouvait être modifiée. Dart a réussi les deux.”

En étudiant le changement de la période orbitale de Dimorphos, une troisième équipe a découvert que l’impact avait provoqué un ralentissement instantané de la vitesse de Dimorphos d’environ 2,7 millimètres par seconde – indiquant à nouveau que le recul de l’éjecta a joué un rôle majeur dans l’amplification du changement d’élan directement transmis à l’astéroïde par le vaisseau spatial. Ce changement d’élan a été amplifié par un facteur de 2,2 à 4,9 (selon la masse de Dimorphos). Cette découverte “[valide] l’efficacité de l’impact cinétique pour prévenir de futures frappes d’astéroïdes sur la Terre”, concluent les auteurs.

Aussi une connaissance des astéroïdes

"La valeur scientifique de Dart va au-delà de la validation de l’impacteur cinétique comme moyen de défense planétaire. En percutant Dimorphos, la mission a innové dans l’étude des astéroïdes", souligne la Nasa. L’impact a fait de Dimorphos un “astéroïde actif” – une roche spatiale qui orbite comme un astéroïde mais a une queue de matériau comme une comète – qui est détaillée dans le quatrième article dirigé par Jian-Yang Li du Planetary Science Institute. La mission Dart a permis pour la première fois l’étude détaillée de la formation d’un astéroïde actif.

”Les astéroïdes sont quelques-uns des vestiges les plus basiques des éléments qui composent toutes les planètes et les lunes de notre système solaire,” explique Brian Murphy, doctorant à l’université d’Edimbourg au Royaume-Uni et co-auteur de l’une des études parue ce mardi. Etudier le nuage de matières éjectées suite à l’impact de Dart peut donc nous dire comment notre système solaire s’est formé. “Les impacts entre astéroïdes arrivent naturellement, mais on ne peut jamais les prévoir,” continue Cyrielle Opitom, astronome elle aussi à l’université d’Edimbourg et auteure principale de l’un des articles. “Dart est une très grande occasion d’étudier un impact contrôlé, presque comme dans un laboratoire.”

Cyrielle Opitom et son équipe ont suivi l’évolution du nuage de débris pendant un mois, avec l’instrument du VLT de l’ESO, MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer). Ils ont constaté que le nuage éjecté était plus bleu que l’astéroïde lui-même avant l’impact, ce qui indique que le nuage pourrait être constitué de particules très fines. Dans les heures et les jours qui ont suivi l’impact, d’autres structures se sont développées : des amas, des spirales et une longue queue repoussée par le rayonnement du Soleil. Les spirales et la queue étaient plus rouges que le nuage initial, et pouvaient donc être constituées de particules plus grosses.

Cette série d'images, prises avec l'instrument MUSE du Very Large Telescope de l'ESO, montre l'évolution du nuage de débris qui a été éjecté lorsque le vaisseau spatial DART de la NASA est entré en collision avec l'astéroïde Dimorphos. La première image a été prise le 26 septembre 2022, juste avant l'impact, et la dernière a été prise près d'un mois plus tard, le 25 octobre. Au cours de cette période, plusieurs structures se sont développées : des touffes, des spirales et une longue queue de poussière repoussée par le rayonnement solaire. La flèche blanche dans chaque panneau marque la direction du Soleil. Dimorphos orbite autour d'un plus gros astéroïde appelé Didymos. La barre horizontale blanche correspond à 500 kilomètres, mais les astéroïdes ne sont distants que de 1 kilomètre, ils ne peuvent donc pas être discernés sur ces images. Les traînées de fond vues ici sont dues au mouvement apparent des étoiles de fond pendant les observations pendant que le télescope suivait la paire d'astéroïdes. ©ESO

Une autre équipe, menée par Stefano Bagnulo, astronome à l’Armagh Observatory and Planetarium au Royaume-Uni, a étudié comment l’impact de Dart a altéré la surface de l’astéroïde. “L’observation des changements de polarisation (quand les ondes lumineuses oscillent dans une direction privilégiée plutôt que de manière aléatoire). en fonction de l’orientation de l’astéroïde par rapport à nous et au Soleil révèle la structure et la composition de sa surface”. Stefano Bagnulo et ses collègues ont utilisé l’instrument FORS2 sur le VLT pour surveiller l’astéroïde, et ils ont trouvé que le niveau de polarisation a soudainement chuté après l’impact. Au même moment, la luminosité globale du système a augmenté. Une explication possible est que l’impact a exposé plus de matière vierge de l’intérieur de l’astéroïde. “Peut-être que la matière expulsée par l’impact était intrinsèquement plus lumineuse et moins polarisante que la matière à la surface, car elle n’a jamais été exposée au vent solaire et à la radiation du soleil,” dit Stefano Bagnulo. Une autre possibilité est que l’impact a détruit des particules à la surface, éjectant ainsi beaucoup de plus petites particules dans le nuage de débris.