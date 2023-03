Un gros astéroïde va passer à proximité de la Terre samedi

Samedi à 20h49 heure belge, il passera "très près" de la Terre, à moins d'un tiers de la distance qui nous sépare de la Lune. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, a dit à l'AFP Richard Moissl, chef du bureau de défense planétaire de l'ESA.

L'astéroïde a été repéré pour la première fois le 27 février par un observatoire de La Palma, l'une des îles espagnoles des Canaries. Il passera à environ 175.000 kilomètres de la Terre, à une vitesse de 28.000 km/heure.

De petits astéroïdes passent au-dessus de nos têtes tous les jours, mais le passage d'un aussi gros si près de la Terre n'intervient que tous les dix ans, selon M. Moissl.

Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a donc décidé de tirer parti d'un tel rapprochement, et 2023 DZ2 sera analysé à l'aide d'une série d'instruments tels que des spectromètres et des radars.

L'objectif est de découvrir tout ce qu'il est possible d'apprendre sur un astéroïde en seulement une semaine, indique le scientifique. Cela servira d'entraînement à la manière dont le réseau "réagira à une telle menace" à l'avenir, a-t-il ajouté.

Selon les calculs des astronomes, l'astéroïde passera à nouveau devant la Terre en 2026, mais à plus grande distance et ne présentera pas de risque d'impact pendant au moins les 100 prochaines années.

Les astronomes avaient détecté un astéroïde de taille similaire, 2023 DW, et évalué, début mars, à une chance sur 432 le risque d'une collision avec la Terre en 2046. Mais cette probabilité a chuté, suite à des calculs plus précis et tout risque est désormais écarté.

Si un tel objet se dirigeait un jour vers nous, la Terre ne sera pas sans défense. L'an dernier, le vaisseau DART de la Nasa s'est délibérément écrasé sur l'astéroïde Dimorphos, à environ 11 millions de kilomètres de la Terre, et a réussi à dévier sa trajectoire.