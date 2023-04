Trois hommes et une femme : la Nasa a choisi ses astronautes pour faire le tour de la Lune en 2024

Kristina Koch ©Nasa

L'Américaine Christina Koch a séjourné dans la Station spatiale en 2019, où elle a participé à la première sortie dans l'espace entièrement féminine. Elle a débuté sa carrière en tant qu'ingénieure électricienne à la Nasa. Elle occupera le rôle de "mission specialist". Son collègue direct, également "mission specialist", sera le Canadien Jeremy Hansen. Il était pilote de chasse avant de rejoindre l'Agence spatiale canadienne et travaille actuellement avec la Nasa sur la formation des astronautes et les opérations de mission. Particularité ? Ce sera la première mission de Hansen dans l'espace. Il a dû attendre 14 ans pour son premier "décollage".

Victor Glover fait partie de la sélection d'astronautes 2013 de la Nasa et a été le pilote du premier équipage empruntant le véhicule SpaceX jusqu'à la station spatiale internationale. Il a enregistré 3 000 heures de vol dans plus de 40 avions différents et pilotera la capsule américaine Orion autour de la Lune.

L'identité du commandant de la mission n'est pas une surprise, car son nom était sur toutes les lèvres : il s'agit de l'Américain Reid Wiseman, qui était jusqu'il y a peu chef de l'ensemble des astronautes de la Nasa. C'est un ancien militaire, qui a participé à la guerre en Irak. Il était dans l'armée, pilote et pilote d'essai. Il a réalisé son premier séjour dans l'ISS en 2014.

Ces trois Américains et ce Canadien constitueront donc l’équipage d’Artemis 2. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu’à la Lune – sans y atterrir – depuis la dernière mission Apollo, en 1972. La Nasa prévoit d’envoyer lors de cette mission la première femme et la première personne de couleur sur la Lune, quand le programme Apollo y avait emmené 12 hommes, tous blancs. L’agence spatiale américaine entend ainsi signer à terme le retour des hommes sur l’astre avec l’établissement d’une présence durable avec la construction d’une base à sa surface et d’une station spatiale en orbite autour d’elle. Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage d’une complexité encore plus grande : l’envoi d’un équipage vers Mars.

Dix jours en novembre

La date de lancement d’Artémis 2 est pour l’instant prévue en novembre 2024. La mission durera une dizaine de jours. Les quatre astronautes embarqueront dans la fusée SLS de la Nasa, la plus puissante du monde à l’heure actuelle. Ils prendront place au sommet de cette fusée dans la capsule Orion, qui se détachera une fois dans l’espace et les emmènera autour de la Lune. Une fois de retour, ils amerriront dans l’océan. La fusée SLS n’a pour l’instant volé qu’une seule fois, lors de la mission Artémis 1. Elle avait alors propulsé la capsule Orion, vide, jusqu’à la Lune, lors d’une mission test d’un peu plus de 25 jours. La capsule était revenue sur Terre avec succès en décembre.

Tous les astronautes “actifs” (ils sont actuellement 41) étaient officiellement éligibles pour faire partie d’Artémis 2. Mais le processus de sélection a été gardé ultrasecret. On sait juste que le nouvel astronaute en chef, Joe Acaba, était en première ligne dans le processus décisionnel.

La Nasa s’était également engagée à sélectionner un équipage avec une diversité raciale, de genre et professionnelle. La première mission à la surface doit aussi amener la première femme et le premier homme de couleur sur la Lune.

Blanc, homme, pilote d’essai

Ces critères n’ont pas toujours été le cas pour les missions de grande envergure. Dans les années 60, les astronautes sélectionnés pour les premières missions spatiales habitées n’étaient que des Blancs et des hommes, et provenaient généralement d’une formation de pilote d’essai militaire – un profil typique décrit dans le livre de 1979 L’étoffe des héros de Tom Wolfe.

Les astronautes non choisis pourront se consoler en espérant être sélectionnés pour Artémis 3, qui sera la première mission à atterrir sur la Lune. Artémis 3 est officiellement prévue pour fin 2025, même si le calendrier est à ce stade très incertain. “L’espace, c’est compliqué”, a dit mercredi Bill Nelson. “Il faut attendre d’être certain que c’est le plus sûr possible”. “Je ne suis pas très inquiet sur la temporalité. Nous n’allons pas nous lancer tant que ce n’est pas le bon moment”.

Les Européens sont parties prenantes de ces missions lunaires. Trois vols européens sont en effet garantis sur ces missions Artemis. Le premier Européen devrait participer à un programme lunaire entre 2026 et 2030 ; deux à destination de la futur station en orbite lunaire et un sur le sol de la Lune. L’Esa demande en tout cas à la Nasa “un Européen à la surface de la Lune avant fin de la décennie”. Le Français Thomas Pesquet, les Allemands Alexander Gerst et Matthias Maurer, les Italiens Luca Parmitano et Samantha Cristoforetti et le Danois Andreas Mogensen sont ceux qui s’entraîneront dans ce but. Dans les années 2030, des Européens, dont certains de l’actuelle nouvelle classe d’astronautes, où se trouve le Belge Raphaël Liégeois qui faisait sa rentrée scolaire aujourd’hui, devraient pouvoir se balader à la surface de notre satellite.