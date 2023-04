Quand les scientifiques s’envoient en l’air, pour six secondes d’apesanteur en planeur

Mais même si le soleil est radieux, et si comme il le dit lui-même, la “région est magnifique à survoler”, ce n’est pas du tout un vol touristique. Durant les quinze prochaines minutes, le petit avion sans moteur réalisera une dizaine de paraboles, en piquant puis en remontant. Ce mouvement “de dauphin” permettra lors de chacune des paraboles d’obtenir six secondes d’apesanteur. Exactement comme lorsqu'on flotte dans l'espace !

Les préparations du vol parabolique à Saint-Hubert, ce 4 avril 2023. ©DR

”Pendant le piqué, nous allons accélérer. Nous allons passer par des phases de 3-4g, ce qui signifie que de 80 kg en temps normal, je passe à 250 kg pendant 2 à 3 secondes. Et puis après, c’est le zéro g, on ne ressent plus rien pendant 5 à 6 secondes, explique l’ingénieur et physicien belge, qui, lors de sa carrière à l’Agence spatiale européenne (Esa), a mené d’innombrables vols paraboliques de ce type, mais dans de gros avions. Durant ces 5 à 6 secondes de pesanteur nulle, on se soulève, on a tendance à s’envoler, mais on est bien attaché ! Et puis on passe à nouveau à 3-4g. Cela secoue bien, mais ce qui est intéressant, c’est que le coeur n’a pas le temps de s’adapter à un nouvel ensemble de circonstances. Il est donc constamment en train de changer. On sait que pendant les phases d’hyperpesanteur, le cœur va battre plus rapidement mais avec des volumes d’éjection plus faibles alors qu’en situation de Zéro g, cela va être l’inverse : le cœur va battre plus lentement mais avec des volumes d’éjection beaucoup plus grands. C’est intéressant pour l’expérience que je porte.” Menée par des chercheurs de l’UCLouvain et encore au stade préliminaire, elle consiste en effet à mesurer des signaux cardiaques en fonction des niveaux de pesanteur.

Météo calme, sinon “tout bouge”

Sur l’immense pelouse de l’aérodrome de Saint-Hubert qui sert de piste, le planeur, avec Vladimir Pletser à son bord, est d’abord tracté par un petit avion à moteur qui le permet de décoller avant de le libérer après quelques minutes de vol. Depuis le sol, les spectateurs suivent avec attention les piqués du nez de l’avion – et ses remontées. D’abord petit point brillant haut dans le ciel, le planeur se rapproche de plus en plus du sol au fil de ses cabrioles. “Lorsqu’on se fait larguer (par l’avion à moteur), on se trouve à environ 1000 mètres d’altitude, détaille Manu Litt, le pilote du planeur. Nous réalisons une dizaine de paraboles, et comme il n’y a pas de moteur, nous descendons. À la dernière parabole, nous nous situons à environ 150 mètres d’altitude. Mon tout premier mouvement est en fait de descendre en piqué, avec une vitesse de 220 km/h. Puis je tire l’avion presque à la verticale, à 60 degrés vers le haut – c’est à partir de ce moment-là que la pesanteur zéro débute – puis je vais pousser légèrement pour garder le 0 g le plus longtemps possible. Lors de vols paraboliques, la météo doit être relativement calme, car s’il y a trop d’ascendances, il est difficile de maintenir le zéro g, car tout bouge.” Inutile de dire que réaliser ces figures nécessite un pilote expérimenté…

Vladimir Pletser au départ de son vol parabolique à Saint-Hubert, ce 4 avril 2023. ©DR

Parmi les spectateurs au sol se trouve Tricia Larose, médecin venue d’Oslo pour assister à l’expérience. C’est la sienne, “Tumors in Space”, qui se trouve dans le sac à dos aux pieds de Vladimir Pletser. “Nous sommes la première équipe à utiliser de vraies tumeurs provenant de vrais patients atteints de cancer pour les envoyer dans l’espace. Je crois que la microgravité ou l’absence de pesanteur peut ralentir ou arrêter la croissance du cancer. Il existe des preuves préliminaires : en bref, la microgravité peut provoquer l’activation ou la désactivation de nos gènes. Et je crois que certains de ces gènes s’allumant comme un interrupteur déclenchent un mécanisme qui peut ralentir ou arrêter le cancer, s’enthousiasme la chercheuse. Concrètement, aujourd’hui, nous testons notre logistique, notre matériel – le premier des trois vols se fait avec du lait, au lieu d’organoïdes (structure cellulaire en 3D qui imite un organe, NdlR), pour tester si tout fonctionne ! – mais nous avons de vraies tumeurs qui volent aujourd’hui, nous allons donc obtenir des échantillons préliminaires. Avec ce vol, nous n’obtenons pas beaucoup de microgravité. Mais cela nous suffit pour voir le comportement des cellules. Nous avons une caméra à l’intérieur de notre boîte afin que nous puissions suivre l’impact des différents facteurs environnementaux sur les tumeurs.”

Séjours en stations spatiales

Pour observer de véritables effets de l’absence de pesanteur sur les tumeurs cancéreuses, celles-ci seront aussi envoyées pour plusieurs semaines dans la station spatiale internationale, puis sur la station spatiale chinoise, notamment. “Mais ces vols en microgravité aujourd’hui permettent de préparer les vols spatiaux futurs et cela permet de montrer à l’Agence spatiale européenne et à ceux qui financent notre recherche que nous sommes techniquement capables de monter cette expérience”, explique Tricia Larose. Les chercheurs européens peuvent en effet avoir accès à des vols en pesanteur nulle – avec des épisodes en apesanteur de 20 secondes – dans des avions de type Airbus A 310, notamment via l’Esa à Bordeaux, mais les délais sont généralement longs et les places assez rares.

“Ici, on accède à un vol zéro g à un moindre coût et à une distance plus proche de chez nous, se réjouit Julie Manon, doctorante en chirurgie orthopédique de l’UCLouvain, qui fait également voler une expérience aujourd’hui : “une période d’apesanteur de six secondes est suffisante pour nous car nous vérifions nos protocoles.”

L’idée est de s’assurer que l’expérience se déclenche au bon moment : lors de l’apesanteur, et non lorsque l’avion est tracté par exemple. L’objectif de l’expérience : provoquer, sans intervention humaine, la fracture d’os lors de la microgravité et voir si le type de fracture est différent, car les os sont fragilisés par les séjours en apesanteur. Le tout avec des implications possibles pour les traitements de fractures d’astronautes mais aussi celles de personnes âgées souffrant d’ostéoporose. “Aujourd’hui, il n’y a pas d’os réels, ce sera lors d’un deuxième vol parabolique programmé en août. Six secondes d’apesanteur à la fois, cela devrait aussi être tout juste bon pour l’expérience impliquant une fracture, mais cela doit encore être testé et vérifié. Mais l’idée finale, c’est de pouvoir réaliser l’expérience en vol suborbital, où on a une apesanteur qui dure 3 à 4 minutes”, conclut Julie Manon.

Mohammad Iranmanesh, cofondateur de Lide Space, à l'aérodrome de Saint-Hubert, ce 4 avril 2023. ©DR

Des vols paraboliques faciles d’accès

L’ASBL Lide Space, spin-off de l’UCLouvain, propose des vols paraboliques “clé sur porte” aux chercheurs belges, notamment au départ de l’aérodrome de Saint-Hubert, en s’appuyant sur l’expérience des pilotes du Centre national de vol à voile. “Beaucoup de technologies du spatial se sont démocratisées, alors que l’accès à l’apesanteur restait tout de même assez cher : il faut aller dans l’espace, ou utiliser les fusées réalisant des vols balistiques. Il y a aussi les avions de ligne, mais là aussi, c’est très cher et il faut prévoir un délai de 18 mois pour y avoir accès, détaille Mohammad Iranmanesh, ingénieur en systèmes spatiaux, diplômé de l’UCLouvain et un des fondateurs de Lide Space. Ici, avec les planeurs, les phases paraboliques ne sont certes pas aussi longues mais on peut obtenir quelque chose d’acceptable. De nombreux scientifiques et labos sont demandeurs. C’est beaucoup plus abordable, facile d’accès et bien moins compliqué également en termes de préparation.” Lide Space a caractérisé les types de vols possibles ou encore les accélérations rencontrées et propose aussi un boîtier fournissant la puissance électrique et transférant les données, permettant ainsi aux chercheurs de venir à l’aérodrome juste avec leur expérience.

“Il y a beaucoup de questions ou d’expériences scientifiques sur la Terre où la gravité va jouer un rôle et qui va peut-être cacher l’impact d’autres mécanismes, rappelle encore l’ingénieur en chef de Lide Space. Réussir sur Terre à se libérer de ce paramètre est assez utile dans la science, car cela permet de se concentrer sur d’autres paramètres et de voir comment ces paramètres évoluent ou changent quand ils ne sont pas soumis à la gravité”.