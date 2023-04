Le paradoxe des singes dactylographes

Voilà un paradoxe étonnant de la théorie des probabilités. Imaginez un singe qui tape à la machine à écrire. Quelle est la probabilité qu’il sorte “au hasard” un mot cohérent ? Et s’il peut écrire au hasard un mot, l’animal devrait aussi pouvoir réussir l’exploit de taper toute une phrase, voire les quelques lignes que vous êtes en train de lire. Il suffirait d’attendre suffisamment longtemps, mais la chose doit se produire un jour.

Le premier problème dans ce paradoxe est celui du temps dont vous disposez pour permettre au singe d’écrire cet article. Si vous lui laissez une journée, la probabilité sera très faible, quasi-nulle, si vous lui laissez un temps long, voire infini, celle-ci deviendra de cent pour cent. En d’autres termes, après un temps tellement long, qu’il est même plus long que l’âge de l’univers, un temps infini, le macaque aura carrément écrit toute la Divine Comédie de Dante. Il aura écrit tous les livres déjà écrits et ceux encore à écrire. Le second problème est que les pages intéressantes seront noyées dans un fatras de pages non-intéressantes. Quand bien même vous les avez toutes sous la main, vous n’avez pas le temps de trier les unes des autres.

L’histoire de l’univers dans le nombre Pi ?

Il existe des versions plus modernes de ce paradoxe défini par Emile Borel (1871-1956). Imaginez une suite de nombres, par exemple votre date de naissance. Quelle est la probabilité que ladite suite se trouve dans les décimales de Pi ? Pour rappel, Pi, qu’autrefois on nommait constante d’Archimède, se définit comme le rapport constant entre la circonférence d’un cercle et son diamètre. Ce nombre a un développement décimal illimité et non périodique. Le développement de Pi démarre par le fameux 3,1415926… Ces trois petits points de suspension masquent une réalité terrible, terrifiante, incroyable : il n’y a pas de fin aux décimales de Pi ! On ne pourra donc jamais les connaître, puisqu’elles sont infinies. Mais on peut les calculer…

La date de naissance de l’auteur de ces lignes, sous le format JJMMAAAA, se trouve deux fois dans les deux cents millions premières décimales. Par contre, le numéro de registre national complet ne s’y trouve pas, et pas non plus dans les deux milliards de premières. Assurément, on devra bien le rencontrer après. Assurément ? En est-on si sûr ? Pour le formuler autrement, si vous prenez un nombre au hasard, se trouvera-t-il quelque part dans les décimales de Pi ? La réponse à cette question passionne les mathématiciens et elle n’est pas encore tranchée. On penche pour une réponse positive.

Dans ce cas, Pi serait un nombre univers, car il contiendrait tous les nombres possibles. Si tous les nombres se trouvaient quelque part dans la suite des décimales de Pi, pour autant qu’on prenne la peine de chercher assez loin, nous y trouverions alors toute l’information de la galaxie, de l’amas de galaxies qui nous englobe, toute l’information des trous noirs, tout le passé et le futur de notre destinée et celle du voisin.

Toutes les "Libre Belgique", d'hier et de demain

Comment tout coder dans Pi ? Imaginez que vous attribuiez un nombre à chacune des lettres de l’alphabet sans utiliser le zéro, un nombre pour chacun des signes de ponctuation, un nombre pour faire un saut de ligne et un saut de page… Imaginez que les caractères soient séparés par le chiffre zéro et les mots par le double zéro. Avec cette méthode, vous pouvez coder numériquement toute cette chronique, voire tout le journal que vous tenez en vos blanches mains. Cette suite de chiffres se trouve quelque part dans Pi, le bon vieux Pi. Il contient donc La Libre Belgique et tous les articles du jour. Il contient La Libre d’hier et celle d’avant-hier. Il contient toutes les Libre depuis la création du journal en 1884 quand il se nommait encore Le Patriote. Jusqu’ici tout va bien. Mais… Mais Pi contient dès lors aussi la Libre de demain et celle d’après-demain, et chaque jour suivant l’autre, il contient toutes les Libre à venir et aussi tous les journaux de la concurrence que nous ne citerons pas. Le futur Goncourt se trouve dans Pi, comme le nom du prochain Premier ministre et la date de naissance de votre enfant qui n’est pas encore né…

Quel est le problème ? Cette information est inexploitable ! Si vous voulez lire le journal de demain dans Pi, autant vous plonger dans le marc de café. En vérité, quand bien même vous auriez accès facilement à toutes les décimales – ce qui n’est pas le cas – vous ne sauriez pas où démarrer la lecture. Vous êtes chocolat bleu pâle. Au moment d’écrire ces lignes, seules les premières 62,8 billions de décimales, soit des mille de milliards ou encore des millions de millions, sont calculées. La probabilité d’y trouver le journal n’est pas grande, elle est même infime.

La bibliothèque de Babel

Borges a mis en scène une version bornée du paradoxe dans sa nouvelle La Bibliothèque de Babel. Imaginez une bibliothèque qui contienne tous les livres écrits par notre camarade le singe dactylographe. Borges limite les livres à 410 pages. De ce fait, le nombre d’ouvrages bien que très grand devient fini, vu que le nombre de combinaisons possibles d’un nombre fixe de caractères sur 410 pages est fini. L’astuce est que le bibliothécaire, sur une dure vie de dur labeur, ne trouve jamais un seul livre intéressant par le hasard de ses découvertes. Chaque fois qu’il époussette un recueil, il tombe sur une suite inintelligible de caractères. Les livres intéressants sont noyés dans le fatras des livres non-intéressants. L’information est là quelque part, mais comment la trouver ? Sic transit gloria mundi.