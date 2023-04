"Un véritable défi" : Une sonde à l’accent belge s’envole à la recherche de la vie près de Jupiter

”Juice signifie “Jupiter icy moons explorer” : nous allons explorer Jupiter et ses lunes glacées qui sont Europe, Ganymède et Callisto et la question principale est de savoir s’il y a des environnements habitables à l’intérieur de ces lunes autour d’une planète géante comme Jupiter, explique Olivier Witasse, responsable scientifique du projet Juice à l’Esa. Nous faisons un focus particulier sur Ganymède parce qu’il s’agit d’une lune extrêmement intéressante : la plus grosse lune du système solaire, la seule lune qui possède un champ magnétique interne et dans laquelle il y a aussi d’énormes quantités d’eau liquide. La mission est très large, mais si j’ai un objectif à souligner, c’est vraiment en savoir plus sur l’eau liquide présente en profondeur sous la surface de ces trois lunes glacées. C’est tout à fait fascinant de penser que sous la surface glacée que l’on peut voir sur les images, il y a beaucoup d’eau liquide. Où se trouve cette eau ? Quelle est la composition en termes de sel ? Comment cela est-il lié à l’habitabilité ?”

Exploration des lunes glacées de Jupiter ©ESA

Système solaire en miniature

La mission étudiera en fait le système de Jupiter en entier et comment les différents objets de ce système interagissent entre eux : Jupiter et son atmosphère, son climat ainsi que son champ magnétique (qui tourne extrêmement vite) mais aussi ses aurores, ses autres lunes comme Io ou encore ses anneaux de poussière. “Le système de Jupiter est un système solaire en miniature. Cette mission va aussi nous aider à mieux comprendre notre propre système solaire : la formation, l’évolution dans le temps…”

Juice n’est pas conçue pour détecter la vie elle-même, mais pour étudier si les conditions pour qu’elle puisse se développer sont réunies. En termes de cette capacité à accueillir la vie (habitabilité), l’idéal serait de découvrir les blocs de base (carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre) permettant de construire des molécules organiques et ce qu’on imagine être la vie au fond de ses océans, mais aussi de découvrir un lien entre l’océan et la surface, échange critique pour l’habitabilité.

“Si nous découvrons que les lunes sont habitables, la prochaine étape sera peut-être de trouver s’il peut y avoir la vie, indique Olivier Witasse. Dans ces prochaines missions, nous devrons alors atterrir sur la surface de la lune, par exemple sur Europe ou Ganymède ou percer dans la glace pour atteindre l’océan souterrain ou encore envoyer un sous-marin. Nous devrons être créatifs.”

Nombreuses questions en suspens

La sonde de plus de six tonnes conçue par Airbus comprend dix instruments scientifiques. Les scientifiques belges étaient de la partie. L’Observatoire royal de Belgique (ORB) est ainsi impliqué dans quatre des dix instruments de Juice. Deux d’entre eux seront utilisés afin de sonder l’intérieur des lunes : un magnétomètre observera le champ magnétique généré par l’océan situé sous la surface, tandis qu’un autre instrument mesurera le champ de gravité, la rotation et les marées des lunes. Un troisième s’intéressera aux déformations de marée de Ganymède, tandis que le dernier, un spectromètre, déterminera les propriétés des glaces et minéraux présents à la surface des lunes de glace et leur relation avec le sous-sol. L’Institut d’aéronomie spatiale a aussi travaillé au développement de ce spectromètre qui a aussi été testé au centre spatial de Liège.

“Les différents instruments travailleront en synergie pour déterminer de façon précise les propriétés de l’intérieur des satellites de glace, apportant des réponses aux questions qui sont restées en suspens depuis la fin de la mission Galileo. Est-ce que ces trois lunes ont un océan sous leur surface ? Quelle est l’épaisseur de leur coquille de glace ? Celle de leur océan ? Quelle est leur composition ?”, détaille Tim Van Hoolst, planétologue à l’ORB.

Juice atteindra sa destination finale en 2031, à quelque 628 millions de kilomètres de la Terre. Un voyage long et sinueux car la sonde n’a pas assez de puissance pour atteindre Jupiter par une trajectoire directe. L’engin spatial devra en passer par de complexes manœuvres d’assistance gravitationnelle, qui consistent à utiliser la force d’attraction d’autres planètes, à la manière d’une catapulte.

Les plus grandes lunes de Jupiter. ©ESA

Environnement hostile

Entre les +250 degrés lors du survol de Vénus et les -230 degrés aux alentours de Jupiter, la sonde affrontera un grand écart de températures. “Après toutes les sondes que l'on a conçues, Juice était vraiment un défi supplémentaire. L’environnement de Juice est extrêmement difficile, note Justin Byrne, directeur des programmes scientifiques à Airbus, concepteur de Juice. Des températures extrêmes, des niveaux de rayonnement très élevés, de forts champs magnétiques une lumière très très faible dont nous avons besoin pour générer la puissance dont le vaisseau spatial a besoin…”

Le lancement jeudi sera le dernier de l’Esa avec le lanceur Ariane 5, dont le successeur devrait être inauguré fin 2023. En cas de conditions défavorables jeudi après-midi (9 heures 15, heure locale), l’opération sera reprogrammée autant de fois que nécessaire, au moins jusqu’à la fin du mois.