Une voiture vole en éclats alors qu’elle est garée près de la zone de lancement de la fusée Starship (VIDEO)

L’engin spatial qui devait voyager vers la Lune et Mars a explosé peu après son décollage ce jeudi. La fusée mesurant 120m de haut quittait la Terre aux alentours de 08h30 heure locale. Le lancement avait lieu depuis la base spatiale Starbase qui se trouve au sud du Texas.

On peut voir sur les images du lancement une voiture garée se faire souffler non loin de la fusée qui décollait. De nombreux internautes ont réagi à cette situation et ont directement pensé à la personne qui avait garé son véhicule.