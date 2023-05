Raphaël Liégeois : "J'ai fait la transition entre un monde du spatial fantasmé et celui où Thomas Pesquet est mon collègue de bureau"

“Ce qui m’impressionne – et qui je pense impressionnerait un petit peu tout le monde qui arrive dans cet univers-là - c’est de faire cette transition entre un monde imaginaire, fantasmé, autour aussi des astronautes, à un monde où la personne au bureau à côté de moi, c’est Thomas Pesquet (astronaute français, NdlR). Donc il vient le matin au bureau, comme moi ! Même chose avec Frank De Winne (ancien astronaute belge et patron du centre d’entraînement, NdlR). Voilà, ça reste impressionnant mais ils sont supersympas. Il faut dire qu’ils sont passés par là aussi.” Rencontrer ceux qui sont à la fois ses collègues et ses idoles, crée une sorte de “contradiction psychologique”, s’amuse le candidat astronaute qui ajoute que l’esprit de groupe est aussi en train de se créer avec les quatre autres élèves de sa classe. “Il est là, il grandit, il se construit parce qu’on traverse quelque chose d’assez unique ensemble déjà et puis on s’entend tous bien, on va manger ensemble. On va de temps en temps prendre un verre après les cours C’est une super chouette ambiance. Les classes précédentes nous ont dit qu’il y a des épreuves un petit peu particulières qui soudent encore plus notamment par exemple les stages de survie. Un stage de survie en mer est prévu au mois de juillet. C’est quelque chose d’unique qu’on va partager et qui va contribuer à cet esprit d’équipe.”

Des mois pour préparer leur arrivée

Autre élément qu’il retient de ces premières semaines : “A priori, cela peut paraître évident, mais c’est très impressionnant de voir que tout le monde au centre des astronautes européens travaille pour qu’on aille la meilleure formation possible. Que ce soit sur les aspects médicaux ou plus personnels, comme l’administratif, on a un support de nombreuses équipes qui ont passé des mois à préparer notre arrivée.”

Le premier mois d’apprentissage a classiquement débuté par une information sur l’agence spatiale européenne et ses programmes spatiaux, mais les élèves sont rapidement passés à des matières techniques comme la biologie, mais appliquée à son usage en station spatiale ou l’étude des radiations cosmiques, qui a aussi des conséquences sur la sécurité des astronautes dans la station.

Horaire chargé

Et le rythme est intense : “c’est fatigant, décrit Raphaël Liégeois, nous avons un timing qui est très chargé. Toute la journée est réglée à la minute et il faut s’y tenir car sinon on n’arrive pas au bout du programme. C’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas forcément et que j’avais moins rencontré dans mon travail précédent, où c’était davantage à moi d’organiser mon temps. La formation, c’est très prenant, du coup, oui, on rogne un peu sur tout le reste. Nous savions que cela demande une certaine forme d’engagement et on est tous très contents de s’investir à fond là-dedans. Mais oui, il y a des jours où je rentre tard et je sais que ça fait partie du jeu.” Il a tout de même encore le temps de voir son épouse et ses enfants. Tous sont sortis de leur “zone de confort” pour s’installer dans un nouveau pays, dont ils ne parlent pas (encore) la langue.

Pablo Álvarez Fernández, Sophie Adenot, Marco Sieber, Rosemary Coogan et Raphaël Liégeois, les cinq “élèves”. ©ESA

Pour celui qui enseignait à l’université dans son ancienne vie, la formation implique aussi de revenir dans la position à de l’étudiant. Mais cette transition s’est faite aisément. “Tout d’abord, cela me permet d’apprécier la qualité des cours qui sont donnés – impressionnante – parce que je sais le travail que requiert de préparer des bons cours ! Et je n’ai en fait jamais arrêté d’apprendre. C’est aussi pour cela que j’aimais bien donner cours : à la fois, il y avait la transmission et mais aussi ce défi de soi-même comprendre bien les choses pour être sûr d’arriver à les expliquer !”

Plongeon dans la piscine

Dès ce jeudi, Raphaël Liégeois commencera à avoir un petit goût de l’entraînement pratique, avec un premier plongeon dans la piscine de dix mètres de profondeur préparant aux sorties dans l’espace via des activités sous-marines. Avec sa licence de plongée, Raphaël Liégeois aurait pu avoir une longueur d’avance sur ses collègues. Mais même si ce n’était pas un prérequis, ses camarades en disposent déjà aussi. “Donc, disons que je ne serais pas en retard sur les autres ! Et puis cela reste très spécifique, l’idée est de travailler en binôme à faire des opérations techniques sur une réplique du module Columbus (le laboratoire européen dans l’ISS, NdlR) qui est dans la piscine. Je n’ai jamais fait ça !”

Sa formation de base se terminera en mai 2024, pour peut-être une première mission spatiale en 2026. De 2026 à 2030, chacun des cinq élèves devrait avoir eu l’opportunité d’opérer au moins une mission longue (sans doute six mois) sur la Station spatiale internationale (ISS), a confirmé Frank De Winne. Avant, pourquoi pas, que l’un ou l’autre ne participe, à partir de 2030, au programme d’exploration lunaire Artemis.