Une vidéo des plus grands trous noirs supermassifs dévoilée par la Nasa

Les trous noirs fascinent de par leur beauté et leurs mystères. Les annonces des découvertes sur l’étude de ces géants cosmiques font à chaque fois grand bruit. On les trouve au centre de presque toutes les galaxies et ils peuvent avoir des tailles différentes. Le plus petit reste quand même 100 000 fois plus grand que notre Soleil et le plus grand équivaut à 60 milliards de fois notre Soleil.