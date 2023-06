La “pleine lune des fraises” aura lieu ce week-end : quel est donc ce phénomène ?

Aussi appelée “lune des roses” ou “lune de miel”, la pleine lune que vous apercevrez dimanche sera la dernière avant le début de l’été. Malheureusement et contrairement à ce que son nom indique, celle-ci ne sera pas tachetée ou rouge comme les fraises. Elle sera certainement blanche, dorée ou apparaîtra un peu rosée grâce au phénomène de “diffusion de Rayleigh”. Cela peut se produire lorsque la lune est très basse à l’horizon. Son spectre de lumière transperce alors une couche atmosphérique plus épaisse, ce qui laisse passer uniquement les longueurs d’onde rouge orangées. Il s’agit du même processus que lors d’un coucher de soleil.

Cette lune apparaît donc chaque année et correspond tout simplement à la pleine lune qui se manifeste au mois de juin.

Le magazine Science&Vie rapporte que cette appellation provient des premiers amérindiens en référence aux fraises récoltées à cette période de l’année. À cette époque, il était fréquent de nommer les pleines lunes tout au long de l’année pour garder une trace du temps.

Ainsi, cette “Lune des fraises” peut porter d’autres noms dans différentes régions du monde : Lune du lotus, Lune du maïs vert, Lune de longue nuit, etc. En Europe, elle est parfois appelée “Lune des roses”, car il s’agit de la saison à laquelle celles-ci fleurissent.

En Europe dès les années 1 500, on retrouve également des traces de la dénomination “pleine lune de miel”. C’est d’ailleurs ce qui aurait donné son nom à “la lune de miel” que l’on connaît maintenant et qui suit les mariages. Cela s’explique car elle est considérée comme “la plus douce” des pleines lunes, mais aussi parce qu’il y a plus de mariages au mois de juin.