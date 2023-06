Avec son idée qui "paraît complètement farfelue", ce chercheur belge sur le cancer est sélectionné pour son "audace" par le FNRS

Ces Audacious Medical Grants ou “Bourses médicales audacieuses”, inspirées de la Suisse et du Québec, s’ouvrent pour la première fois aux neurosciences. Les chercheurs de la fédération Wallonie-Bruxelles ont jusqu’au 6 juillet 2023 pour soumettre leur idée, et espérer décrocher 120 000 euros pour réaliser leurs expériences.

”Un projet en recherche fondamentale est par nature créatif, incertain, original. La recherche fondamentale consiste vraiment à créer des nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes observables sans envisager une application, une utilisation particulière. On connaît l’exemple de la découverte de l’ampoule électrique qui ne résulte pas de la volonté d’améliorer la bougie mais des travaux fondamentaux effectués par Farraday sur la nature de l’électricité, détaille Véronique Halloin, secrétaire générale du FNRS, l'agence de financement de la recherche scientifique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au FNRS, les projets de recherche déposés viennent d’une initiative de chercheurs, qui sont tout à fait libres de choisir leur sujet de recherche et leur méthodologie. Mais ils doivent convaincre une commission scientifique, formée d’experts de renommée internationale qui évaluent l’intérêt et la pertinence des projets à financer. Et on se rend compte, lorsqu’on assiste aux réunions des commissions scientifiques, qu’il est fréquent que des projets particulièrement audacieux, originaux, disruptifs (c’est-à-dire avec des méthodes en rupture) ou sans résultats préliminaires ne trouvent pas facilement leur financement. Parce qu’ils ont justement un caractère très incertain et sont souvent considérés comme trop risqués. Car on n’est pas sûr qu’ils aboutissent à des résultats.”

Mécénat privé

Pour des raisons budgétaires, ces projets ne sont donc pas retenus par les commissions scientifiques car elles hésitent à classer en priorité des projets particulièrement risqués. Elles préfèrent qu’ils soient réintroduits lors d’un appel ultérieur, après avoir obtenu des résultats préliminaires, preuve de faisabilité. Mais sans financement, comment avoir ces résultats préliminaires ? “On risque donc de perdre des projets très innovants et les chercheurs risquent d’être découragés parce qu’ils vont d’abord introduire des dossiers sur lesquels ils ont une plus grande chance d’être financés, reprend Véronique Halloin. C’est pour cette raison qu’on a décidé de soutenir des projets particulièrement audacieux et exploratoires, via cet instrument nouveau. Les Audacious Medical Grants sont actuellement financées par du mécénat privé – c’est plus souple, ponctuel, ciblé – mais l’idéal est que cela devienne un financement public.”

Le nouvel appel à projet concerne les neurosciences (étude du système nerveux, de ses pathologies et de leurs traitements), car il s’agit d’un domaine “où les techniques (imagerie médicale…) et les méthodes de recherche évoluent très vite et où la transdisciplinarité (biologie, chimie, mathématiques, ingénierie, informatique…) est très présente et favorise donc le recours aux approches complètement nouvelles”. “En outre, les neurosciences en Belgique francophone ont une réputation d’excellence”, souligne la secrétaire générale du FNRS.

Michael Herfs, chercheur en oncologie et coordinateur Télévie à l'ULiège. Lauréat 2023 de l'Audacious Medical Grant. ©Télévie

Mais deux heureux élus ont déjà reçu leur “bourse audacieuse” dans un premier domaine, l’oncologie. Un premier, Laurent Gillet (professeur de virologie à l’ULiège), a été choisi en 2022, pour sa méthode inédite combinant deux approches.

Son collègue Michaël Herfs, responsable d’un laboratoire à l’ULiège, s’est lui vu sélectionné ce 20 juin 2023. Pour ce chercheur, déjà actif dans la recherche Télévie, le projet vient vraiment combler un manque. Sans l’Audacious Medical Grant, il n’aurait eu aucune chance de commencer sa recherche de trois ans visant à améliorer le traitement des cancers du col de l’utérus. Car non seulement, il sortait de son domaine de compétence (un élément synonyme d’exclusion), mais en outre allait à contre-courant d’une recherche pratiquée depuis 40 ans… “Si vous sortez de votre domaine d’expertise, jusqu’ici, il n’y avait pas de possibilité de se faire financer, détaille-t-il. Si par exemple, vous travaillez sur le cancer du sein, et que vous avez une idée sur le cancer du poumon, on vous répondra : “n’a pas de compétences dans le domaine”. Moi, je travaille sur le thème “virus et cancer”, je devrais donc rester dans “virus et cancer”. Mais ici, j’ai proposé une recherche sur les cellules souches, où je ne suis pas compétent de base. Mais cela ne veut pas dire que l’idée n’est pas bonne et que je ne suis pas capable de me former pour aboutir à des résultats ! Avant la bourse Audace, il était pourtant impossible d’être financé pour ce genre d’idée.”

Excès de confiance en soi ?

Pire (si l’on peut dire), Michaël Herfs arrive avec une idée “qui paraît complètement farfelue”. Il existe en effet deux types de cancers du col de l’utérus et l’idée communément admise est qu’ils ont forcément deux origines différentes, à traiter différemment. “On pense depuis près de 40 ans qu’ils ont des origines différentes et moi je pense qu’ils ont en fait la même origine de base. Je propose que vu la plasticité des cellules que l’on retrouve dans le col, elles sont capables dans certaines circonstances de donner naissance à un type de cancer ou à l’autre. Que la même cellule d’origine, la même cellule souche, soit capable de donner les deux types en fonction de l’infection (au papillomavirus) qui va avoir lieu “

Excès de confiance en soi ? Pas vraiment. Le chercheur, qui est aussi coordinateur du Télévie à l’ULiège, réfléchit en fait à ce projet depuis six ans, après, avoir obtenu, via une analyse annexe, dans le cadre d’un autre projet de recherche, des données “absolument inattendues” et qui lui servent en quelque sorte de résultats préliminaires. “Ces données méritaient de ne pas être laissées au placard”. À cette “maturation” s’ajoute l’existence de nouvelles techniques qui permettent de séquencer tout le génome et le protéome (l’ensemble des protéines fabriquées par un organisme) d’une cellule. Résultat ? “Je pense ma probabilité d’avoir raison – ou tort – est de 50/50. Je ne vais pas directement me mettre dans le mur, je ne vais pas proposer quelque chose où j’ai dix pour cent de chance d’avoir raison ! Je ne suis pas un 'chercheur fou' !”

Se rogner les ailes

Il reconnaît que faire des demandes de financement est indispensable en sciences de la vie (et encore plus dans le cancer, ) un domaine où les expériences sont très coûteuses – “rien que dans mon laboratoire, je dépense 150 000 euros par an pour nos expériences”. Faut-il parfois alors trop souvent rogner les ailes de la créativité pour rentrer dans le moule qui plaira au “financeur” ? Tout est une question de balance selon lui. “J’ai des collègues qui travaillent sur le cancer du poumon, on les empêche un peu de travailler sur un autre type de cancer. Est-ce que ça bride un peu la créativité ? La réponse est oui. D’un autre côté, avoir de l’expérience donne davantage de chance d’obtenir des résultats concluants, parce qu’au final, n’oublions quand même pas que notre travail est de permettre une meilleure compréhension de la maladie afin que le patient soit mieux traité. On doit donc prendre des risques mais des risques mesurés. Donc avoir un financement comme l’Audacious Medical Grant de temps de temps, que cette possibilité existe, c’est une très bonne chose, n’avoir que cela, ce serait peut-être un peu trop ! Il faut une balance entre le risque et ce que la recherche peut nous apporter – tant du côté du financeur que du chercheur. Il faut que ce soit bien pesé, parce que si je n’avais que des projets risqués, peut-être que dans cinq ans, je me retrouverais sans résultat. Donc sans financement ! Et par contre, si je n’ai que des projets peu risqués, l’apport pour la science serait un petit peu réduit aussi…”

Pour Véronique Halloin, dans ce débat, le “vrai enjeu est la manière dont on évalue la recherche”. “Cela a évolué vers le trop quantitatif, avec une focalisation sur le nombre de publications passées d’un chercheur. En effet, des bases de données permettent de calculer les citations, l’impact en termes de 'H index' (classement se basant sur la productivité et citations du chercheur) etc. Des chercheurs peuvent se dire ‘j’ai intérêt à aller dans une voie plus porteuse de publication à court terme’. Ce n’est pas pour autant que la recherche ne sera pas intéressante, mais il y a effectivement ce risque : cela peut décourager d’aller vers des projets un peu moins à la mode, des secteurs un peu plus compliqués. C’est pour cela, qu’au niveau de l’Europe et du FNRS, il y a une réflexion en cours qui remet en cause cet aspect parfois trop quantitatif et qui consiste à ne pas regarder que le nombre de publications passées, mais à prendre en compte une plus grande diversité des pratiques, des activités du chercheur.”