”La façon dont la planète vacille est influencée par nos activités. C’est ahurissant” : Comment l’humanité a fait bouger l’axe de rotation de la Terre

”Cet épuisement des eaux souterraines est principalement causé par l’irrigation”, nous précise le principal auteur de l’étude, Ki-Weon Seo, géophysicien à l’Université nationale de Séoul. Cela résulte du pompage de l’eau souterraine stockée dans les nappes aquifères. De nombreux facteurs affectent la dérive du pôle terrestre : les eaux souterraines, les calottes polaires, les glaciers de montagne, les réservoirs artificiels contenus par les barrages etc... Nous avons constaté que la contribution des eaux souterraines était d’environ 80 cm entre 1993 et 2010.” “Notre étude montre que parmi les causes liées au climat, la redistribution des eaux souterraines a en fait le plus grand impact sur la dérive de l’axe de rotation”, précise encore le scientifique sud-coréen. Et il s'agit du deuxième impact après celui (7 cm par an) résultant de l'ajustement isostatique glaciaire, qui décrit la réponse de la Terre solide, du champ gravitationnel et des océans à la croissance et à la décroissance des calottes glaciaires mondiales.

2150 milliards de tonnes d’eau souterraine pompée

Dans les calculs des chercheurs, parmi les facteurs possibles, les barrages et les transformations de la glace n’étaient en effet pas suffisants pour correspondre au mouvement polaire observé. Mais lorsque les chercheurs ont également intégré 2150 gigatonnes (une gigatonne est équivalente à un milliard de tonnes) d’eau souterraine qui, selon les modèles hydrologiques, ont été pompées entre 1993 et 2010, le déplacement prévu s’est aligné beaucoup plus étroitement sur les observations. Ils concluent que la redistribution de cette masse d’eau dans les océans a provoqué le déplacement des pôles de la Terre de près de 80 centimètres pendant cette période. En résumé, l’extraction des eaux souterraines semble avoir joué un rôle plus important que la libération d’eau de fonte des glaces au Groenland ou en Antarctique, selon l’étude.

A droite, les chercheurs comparent le mouvement polaire observé (flèche rouge, « OBS ») aux résultats de la modélisation sans (flèche bleue en pointillés) et avec (flèche bleue continue) la redistribution de la masse des eaux souterraines. Le modèle avec redistribution de la masse des eaux souterraines correspond bien mieux au mouvement polaire observé, indiquant aux chercheurs l'ampleur et la direction de l'influence des eaux souterraines sur la rotation de la Terre. A gauche, chaque contribution à la dérive du pôle de r,otation : les eaux souterraines (GW), les calottes polaires (Groenland, GrIS et Antarctique, AIS), les glaciers de montagne, les barrages (Dams) et l'ajustement isostatique (GIA). ©Seo et al. (2023), Geophysical Research Letters

Mais comment l’eau peut-elle avoir un effet sur l’axe de rotation de la Terre ? “On est tous familiers avec le fait que la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. C’est ce qui fait qu’une journée dure 24 heures. Mais, en fait, il y a en permanence des déviations par rapport à cette rotation, précise Jérémy Rekier, géophysicien à l’Observatoire royal de Belgique. Ces déviations peuvent être de deux ordres : la Terre peut tourner un peu plus vite ou un peu moins vite. Mais il peut y avoir aussi des petites oscillations dans la direction de l’axe de rotation. Elles peuvent avoir différentes causes (mouvement du fer en fusion dans le noyau de la Terre, courants océaniques, ouragans…, NdlR), mais celle dont il est question ici est liée au fait que l’allocation – le placement – des masses à la surface de la Terre, va influencer cet axe de rotation. Imaginons une patineuse artistique, en train de tourner sur elle-même. Si à un moment, elle a les deux mains déployées en envergure – un bras de chaque côté – et si ensuite, elle place ses deux bras d’un même côté, à ce moment, son axe de rotation va bouger un peu. Avec la Terre, c’est le même principe : si les masses sont allouées d’une autre manière, si elles ont une autre distribution autour de l’axe de rotation, cela va influer sur la direction de cet axe. À la surface de la Terre, il y a une série de masses constamment en mouvement. Notamment l’eau, stockée naturellement sous forme de glaciers (continentaux ou sur l’océan), qui vont fondre, entre autres à cause du réchauffement climatique, créer des courants et se retrouver dans la mer. Au lieu d’une grosse masse concentrée à un seul endroit, cette eau sera répartie dans l’océan. Ou encore l’eau stockée dans les nappes phréatiques, qui sera utilisée et qui se retrouve après (écoulement, précipitations, évaporation NdlR) dans les océans… Il peut également y avoir des effets saisonniers avec les saisons des pluies qui vont recharger les nappes, ce qui va aussi un effet sur les allocations de masses.”

Dans les hotspots de drainage des eaux souterraines

Conclusion : l’activité humaine, que ce soit par le réchauffement ou l’usage des nappes aquifères, peut donc influer sur l’axe de rotation de la Terre. “La façon dont la planète vacille est influencée par nos activités. C’est, d’une certaine manière, ahurissant”, commente dans Science Surendra Adhikari, géophysicien au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa et expert de la rotation de la Terre qui n’a pas participé à l’étude. “Cela peut frapper l’imagination, mais avec le réchauffement climatique, l’effet de l’organisation de la société, des activités humaines, sur le système Terre, n’est plus à démontrer…”, rappelle Jérémy Rekier. “Je suis très heureux de trouver la cause inexpliquée de la dérive des pôles de rotation”, ajoute de son côté le Professeur Seo. “D’un autre côté, en tant qu’habitant de la Terre et père de famille, je suis inquiet et surpris de voir que le pompage des eaux souterraines est une autre source d’élévation du niveau de la mer.”

L’effet de la dérive a été amplifié car une grande partie de l’eau a été prélevée aux latitudes moyennes, dans les “hotspots” de pompage des eaux souterraines tels que le nord-ouest de l’Inde et l’ouest des États-Unis. Si la plus grande perte s’était produite plus près de l’équateur ou des pôles, l’effet aurait été moindre, selon les chercheurs, qui précisent que les efforts des pays pour ralentir les taux d’épuisement des eaux souterraines, en particulier dans ces régions sensibles, pourraient théoriquement modifier le changement de dérive, mais seulement s’ils sont maintenus pendant des décennies.

Quel risque ?

Cette déviation de 80 cm a-t-elle pour autant de quoi inquiéter ? On sait en effet que, de l’axe de rotation de la Terre, dépend le cycle des saisons. Pas de panique, 80 cm, dans ce contexte, c’est infime. “La terre tourne autour du soleil le long d’une ellipse, rappelle Jérémy Rekier. On peut imaginer cette ellipse qui tourne dans un plan – qu’on appelle l’écliptique – et l’axe de rotation de la Terre sur elle-même qui est penché d’environ 23 degrés par rapport à ce plan orbital. C’est cette inclinaison de 23 degrés qui crée les saisons dans l’hémisphère nord et dans l’hémisphère sud, car cela va avoir un effet sur la longueur du jour au cours de l’année. Mais les 23 degrés dont je parle, c’est beaucoup plus grand que les quelques centimètres dont il est question dans l’article, sur la période concernée. Comparé à l’inclinaison actuelle de l’axe de rotation de la Terre, on est vraiment sur rien du tout.” D’autant que l’axe de rotation change normalement de plusieurs mètres sur une année…

Autre point plus positif : l’étude montre que la rotation de la Terre permet de mesurer très précisément la hausse du niveau de la mer, ce qui est capital dans le contexte du réchauffement climatique et de son monitoring, alors que les mesures par satellites ont leurs limites.