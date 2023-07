A noter que cette super lune - scientifiquement appelée périgée-syzygie - a été baptisée "super lune du cerf". La raison est simple: elle apparaît en juillet, le moment de l'année où les cerfs mâles déploient leurs bois.

Quant au nom scientifique périgée-syzygie, il renvoie à la combinaison de deux phénomènes simultanés. La syzygie est ce moment de pleine lune durant lequel la lune et le soleil sont à l'opposé l'un de l'autre par rapport à la Terre, au centre, permettant alors au soleil d'éclairer la lune d'une façon particulière. Le périgée, lui, est ce moment où la lune se rapproche le plus de la Terre dans son orbite. L’orbite de la Lune étant elliptique, la distance Terre-Lune est en effet variable. A l’apogée, point où la Lune est au plus loin, le satellite est à 406.000 km de la Terre. A l’inverse, au périgée, elle est à 356.500 km de nous. Ce lundi soir, la distance réelle au plus proche sera de 361.934 km.

D'autres pleines lunes sont attendues cet été: le 1er août ("super lune des esturgeons"), le 31 août ("super lune bleue") et le 29 septembre ("super Lune des moissons"). La plus "remarquable" sera la super lune bleue du 31 août. Cette dernière se situera à 357.344 km de la Terre.

On notera encore que pour bien observer le phénomène ce lundi soir, il faudra attendre le coucher du soleil et privilégier un endroit sans pollution lumineuse.