Deux squelettes de dinosaures, dont celui de “Nessie”, seront bientôt aux enchères à New York (PHOTOS)

À lire aussi

La dépouille du plésiosaure a été découverte dans la carrière de Blockley en Angleterre et est complète à 75 %. Il s’agit d’un niveau “exceptionnel” pour Cassandra Hotton, cheffe du département sciences et culture populaire chez Sotheby’s. Ce spécimen date de l’époque du Jurassique inférieur et remonte donc à environ 190 millions d’années. C’est son cou allongé qui lui a valu d’être associé au monstre du Loch Ness dans la culture contemporaine. Cependant, les scientifiques ont complètement rejeté cette théorie.

Le squelette de "Nessie" ©AFP or licensors

À Paris en 2010, le squelette avait déjà été vendu chez Sotheby’s pour 456 000 euros. Le catalogue de la maison d’enchères mentionnait que ce vestige du passé provenait de l’ancienne collection d’un musée privé allemand. Sotheby’s organisera donc une vente spéciale “Histoire naturelle” durant laquelle les deux squelettes seront mis en vente.

À lire aussi

L’autre squelette appartenait à un ptéranodon, un reptile volant présenté les ailes déployées et atteignant une envergure de 6 mètres. Celui-ci, baptisé “Horus” est estimé entre 4 et 6 millions de dollars. Il a été découvert dans le Kansas aux États-Unis. La société Sotheby’s explique que “la quasi-totalité des os fossiles originaux n’ont pas été restaurés”. Néanmoins, le crâne du dinosaure a dû être reconstitué par une technique de “restauration en 3D”. “Les ossements qui n’ont pas été trouvés sur le site de fouilles ont été remplacés par des éléments imprimés en 3D en haute résolution.”