Voici le lieu le plus foudroyé au monde : des éclairs s’y abattent 300 jours par an (PHOTOS)

Comment expliquer ce phénomène ?

Cette activité orageuse n’est pas nouvelle et est observée depuis plusieurs siècles déjà. Néanmoins, ce n’est que récemment que les scientifiques ont pu trouver une explication à ce phénomène, appelé la “foudre de Catatumbo”.

Cette foudre est provoquée par “l’interaction entre les vents et la géographie spécifique à la région”, explique Sciencepost. Ceci est dû au passage restreint qui relie le lac au golfe du Venezuela, qui rassemble les vents d’est à nord-est vers la baie et ses affluents. Face aux reliefs qui entourent le lac Maracaibo, ces vents sont obligés de monter libérant brutalement l’énergie recueillie durant leur passage au-dessus des mers chaudes des Caraïbes, des Antilles et des eaux de la baie. Des cumulonimbus se forment et transportent des particules de glace et d’eau qui se déplacent et échangent des charges électriques lorsqu’elles se rencontrent.

<p>Des éclairs au-dessus du lac de Maracaibo, dans le nord-ouest du Venezuela, le 11 septembre 2021</p> ©AFP

Ce phénomène s’accentue la nuit et atteint son point culminant les heures qui suivent le coucher du soleil, ce qui donne lieu à un spectacle époustouflant. “Les éclairs peuvent être continus au point de rendre visible tout ce qui vous entoure”, explique Ángel G. Muñoz, chercheur à la NOAA.

Cependant, ces orages n’en restent pas moins dangereux : “Beaucoup de gens meurent chaque année”, regrette Ángel G. Muñoz. “Vous devriez avoir peur, mais c’est si impressionnant que votre peur est dépassée. En fait, vous ne la ressentez pas”, ajoute le physicien vénézuélien Joaquín Díaz-Lobatón.