Une météorite heurte une femme en France, un incident rarissime

L’habitante a ensuite senti une douleur au niveau de ses côtes : “Dans la seconde qui a suivi, j’ai ressenti un choc sur les côtes. J’ai cru que c’était un animal, une chauve-souris !”, explique-t-elle au journal local.

Avec l’aide de son amie, elle parvient à retrouver le “caillou” responsable de l’incident dans le jardin. Mais elle a un doute sur la nature de cette pierre et décide de faire appel au géologue Thierry Rebmann pour obtenir quelques éclaircissements. Ce denier est certain, il s’agit d’une météorite. “Ce caillou ressemble à une roche volcanique. C’est une pierre qui traverse l’atmosphère terrestre, elle est grillée en raison de l’oxygène et du frottement”, explique-t-il à nos confrères de France bleu Alsace. Mais en général, “elle disparaît complètement, c’est ce qu’on appelle les étoiles filantes. Sauf que là il y avait de la matière, environ 50 grammes”, poursuit-il.

”Déjà trouver une météorite c’est rare mais en plus être en contact direct et qu’elle vous tombe dessus du ciel, c’est un cas quasi unique. On n’a pas eu ça depuis des décennies dans nos régions”, ajoute le géologue. Selon lui, la probabilité qu’une telle chose arrive est “de l’ordre d’une chance sur 100 millions”.

Heureusement, l’habitante touchée par la météorite n’a pas été gravement blessée par la collision et s’en sort simplement avec un bleu à l’endroit de l’impact.