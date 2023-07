”Comme l’homme a pollué la Terre et les océans, il a pollué l’espace aussi” : comment l’Esa prépare un espace “zéro débris”

Parallèlement, chaque année, environ cent tonnes d’objets retournent sur Terre de façon naturelle ou non contrôlée. L’Esa considère donc qu’on assiste sur Terre à une rentrée de gros objet par semaine. “Il y a des lignes de conduite (pour les acteurs du spatial) mais elles sont que partiellement suivies, constate Holger Krag, responsable du bureau des débris spatiaux à l’Esa. La majorité des objets rentrent sur Terre encore de manière non contrôlée. Il est clair que l’utilisation de l’espace est en pleine révolution. Ce qu’on a lancé ces dernières années dépasse ce que l’humanité a lancé durant toute l’histoire de l’espace pendant les décennies précédentes. Rien que l’an dernier, 2 000 objets ont été lancés, soit un 24e de la totalité de l’histoire de l’espace. Nous avons donc une situation où se combinent l’utilisation accrue de l’espace et une technologie encore insuffisante pour prévenir le risque de l’espace, comme on peut le voir avec les nombreuses rentrées naturelles et le nombre d’objets orbitant dans l’espace.”

À lire aussi

”Comme à l’homme a pollué la Terre et les océans, il a pollué l’espace aussi. Il n’a pas pollué tout l’espace, mais des orbites particulières, qui sont déclarées protégées, complète Luisa Innocenti, responsable du Clean Space à l’Esa. Cela concerne les orbites basses (0 à 2000 km d’altitude) et géostationnaires. Cela fait un moment que nous les scientifiques, sommes alertés sur ce sujet. En 2014, des règles ont été mises en place à l’Agence spatiale européenne pour les futurs lanceurs. Mais depuis, on a lancé de plus en plus et on s’est rendu compte que ces règles ne sont peut-être pas assez efficaces pour protéger notre espace.”

Comment l’Esa veut éviter les débris spatiaux ?

L'Esa a décidé d’améliorer ses propres missions d’ici 2030, afin que tout ce qui soit développé par la suite suive la règle “debris neutral” ou "zéro débris". “Cela implique de nettoyer les précieuses orbites terrestres après la mission, énumère Holger Krag. Cela signifie aussi qu’après 2030, le retrait actif des engins spatiaux par des véhicules dédiés deviendrait obligatoire chaque fois que le vaisseau spatial ne peut pas lui-même se désorbiter avec succès. À l’avenir, nous voulons régir cela à l'instar de ce qui se fait dans un parc national : la chose que vous apportez dans le parc, vous devez l’emporter avec vous lorsque vous partez.”

La sécurité au sol est également un élément important, assure l’Esa. “Aujourd’hui, en général, 20 à 30 % de la masse de l’engin spatial peuvent survivre à une rentrée dans l’atmosphère. Bien que les probabilités de dommages ou de blessure soit très petits et que jusqu’à présent, aucune blessure n’a été signalée malgré les 100 tonnes rentrant dans l'atmosphère chaque année, nous prenons cet aspect très au sérieux. Les futurs engins spatiaux devront être conçus pour pouvoir réaliser une rentrée contrôlée. Cela signifie qu’ils devront être pourvus d'un système de propulsion à bord suffisant pour modifier leur orbite, de sorte que la zone cible au sol puisse être atteinte en toute sécurité. Aujourd’hui, ce système est prévu uniquement par les étages de lanceurs (fusées), mais dans le futur, cela devrait concerner également les plus gros satellites.” Les satellites plus petits connaîtront eux probablement un changement de conception : les composants dotés d’une certaine probabilité de survie à la rentrée atmosphérique seront remplacés par d’autres composants conçus pour brûler complètement dans l’atmosphère (via des matériaux alternatifs par exemple).

L'Agence spatiale européenne réalise aussi en ce moment la mission inédite expérimentale de rentrée assistée dans l'atmosphère du satellite en fin de vie Aeolus, qui devrait "paver le chemin" pour le futur.

Support technique

L’Esa a par ailleurs mis en place des programmes de support technique pour l'industrie européenne, afin de de déterminer la meilleure robustesse des vaisseaux spatiaux permettant d'éviter une rupture ou encore des technologies qui garantissent que toutes les sources d’énergie à bord peuvent être neutralisées pour éviter des explosions. “Je pense aussi à de nouveaux kits orbitaux que vous pouvez monter sur le vaisseau spatial avant de le lancer et qui peuvent ensuite manœuvrer de manière autonome le vaisseau spatial pour augmenter la probabilité d’une élimination réussie depuis l’espace.”

À lire aussi

L’Esa enverra d’ailleurs dans l’espace en 2016 son “programme phare”, la mission expérimentale Clear Space, un engin avec quatre bras robotisés, “des tentacules”, conçu par une start-up suisse pour enlever un débris dans l’espace.

”Enlever un déchet, ce n’est pas si facile à faire, donc si on prépare les satellites avant, c’est mieux, ajoute Luisa Innocenti. Nos futurs satellites seront construits pour être préparés à être enlevés, au cas où.” Depuis deux ans, c’est le cas. Par exemple, les futurs satellites Copernicus qui voleront en 2026-2029 possèdent des appendices mécaniques pour pouvoir être "attrapés". Ils possèdent aussi un système de propulsion dimensionné pour pouvoir réaliser une orbite contrôlée (pour descendre et brûler dans l’atmosphère) ou des systèmes afin que l'on soit capable d'opérer le satellite rapidement en cas de risque de collision.

”Bien sûr, nous ne pouvons pas avancer tout seul, conclut Holger Krag. Nous voulons également que d’autres suivent ces règles et pour cela, nous avons réuni les agences, l’industrie et les régulateurs afin de développer conjointement ce que nous appelons une charte zéro débris.”