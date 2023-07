Où le satellite en fin de vie Aeolus va-t-il s’écraser sur Terre ce vendredi ? “L’endroit final est très difficile à prédire”

Aeolus, lancé en 2018 et qui arrive à court de carburant, n’a pas été conçu pour la fin qu’il va vivre vendredi. Il était “destiné” à tomber naturellement dans une rentrée incontrôlée. Son système de propulsion et ses réserves de carburant n’étaient pas pensés pour permettre au satellite d’être manœuvré jusqu’aux altitudes requises pour une rentrée entièrement contrôlée, où idéalement, une grande partie du vaisseau brûle dans l’atmosphère et est orientée pour plonger dans le “point Nemo”, une zone “déserte” dans l’océan Pacifique.

“Nous poussons le système à ses limites”

Avec cette campagne ici semi-contrôlée, les ingénieurs et les opérateurs de l’ESA poussent donc le satellite “aux limites de ce qu’il peut faire”. Du carburant a été conservé dans le but de cette rentrée et les systèmes à bord ont été configurés spécialement. L’engin, qui a éteint ses moteurs le 5 juillet, se trouvait originellement à 380 km d’altitude et était en train de “tomber” vers la Terre : il perdait ces derniers temps un km par jour, une chute accélérée par l’activité éruptive élevée du Soleil en cette période.

L’opération a débuté lundi par une première baisse d’altitude de ce satellite. Pour effectuer ce mouvement, le satellite a consommé 6 kilos de carburant afin d’activer son propulseur, avec une poussée la plus forte depuis cinq ans. “Le succès de cette première manœuvre est de bon augure pour la suite de la campagne”, a estimé l’Esa. Jeudi après-midi, une nouvelle manoeuvre devait encore le faire baisser de 250 à 150 kilomètres d’altitude. “Pour que le satellite baisse en altitude, nous devons faire pivoter le satellite afin que la poussée se produise dans la direction opposée du vol. Ce sont des manœuvres et une altitude pour lesquelles le vaisseau spatial n’était pas conçu à l’origine. Les aspects technologiques des systèmes embarqués devaient être réglés pour la rentrée. Beaucoup de réglages ont été mis en place. Nous poussons vraiment le système à ses limites, indique Isabel Rojo, responsable des opérations des vaisseaux spatiaux à l’Esa. À chaque manœuvre, le risque de collision avec d’autres débris/vaisseaux est pris en compte, on évalue la conjonction des risques, et une déviation du plan est toujours possible. Cela fait partie des nombreux défis auxquels nous faisons face pour cette opération. Mais ce sera l'occasion au minimum de tirer une importante expérience permettant d'ouvrir la voie à des opérations dans l'espace plus sûres et plus responsables, car cela en vaut vraiment la peine.”

Deux cents kilos d’objets échoués en mer

Le vendredi, la dernière manœuvre aura pour mission d’amener cette fois Aeolus à 120 kilomètres d’altitude. Dans les cinq heures suivant l’exécution de cette dernière manœuvre, le satellite ensuite rentrera dans l’atmosphère. Il commencera à se consumer par frottement atmosphérique autour de 80 km d’altitude. Le carburant restant doit être utilisé pour orienter Aeolus vers l’océan. “Il y aura suivi par une série de radars au sol et selon le plan, cette rentrée se fera sur un couloir au-dessus de l’océan Atlantique, précise Isabel Rojo.

En fin d’après-midi, début de soirée, les débris non désintégrés doivent échouer dans un couloir déserté de l’océan Atlantique (le point Nemo n’était pas atteignable pour des raisons d’inclinaison d’orbite). Les experts de l’Esa estiment que 80 % d’Aeolus devrait être consumé lors de la rentrée dans l’atmosphère et qu’entre 100 et 200 kg de débris non consumés pourraient échouer en mer. “L’objectif principal de la rentrée assistée est de réduire le risque global d’accident par rapport à une rentrée incontrôlée et avec l’objectif d’atteindre la valeur cible fixée par la politique internationale actuelle. Ceci est réalisé en sélectionnant une trajectoire au sol optimale – parmi toutes celles possibles – qui a le rapport océan-terre le plus élevé et ne survole pas les zones densément peuplées. Par conséquent, même pour les zones qui se trouvent sous la trajectoire terrestre sélectionnée, le risque global de pertes est beaucoup plus faible que dans un cas non contrôlé et bien en deçà de l’objectif fixé par les règles internationales en vigueur”, précise les scientifiques de l’Esa.

Si tout s’exécute parfaitement, l’objet terminera dans un long couloir d’une largeur d’une vingtaine de degrés tracés du Sud au Nord dans l’océan atlantique, entre les côtes de l’Afrique et de celles de l’Amérique du Sud. “On a sélectionné cette longue bande où il n’y a presque rien, pas d’îles, peu de trafic maritime… Si on tombe là, les risques sont très petits”, précise l’ingénieur spécialisé en débris spatiaux à l’Esa Benjamin Bastida Virgili, qui indique que la latitude finale est toutefois difficile à déterminer actuellement.

”L’endroit final est très difficile à prédire”

”L’endroit final serait aussi difficile que prédire exactement, lorsque vous faites des ricochets sur un lac, à quel endroit va finalement couler le caillou après 15 ricochets, commente Dominique Gillieron, responsable du programme Earth Explorers à l’Esa. Parce que le satellite va un peu rebondir sur l’atmosphère lorsqu’il va arriver dessus et la manière dont il tourne (ou pas) va faire qu’il restera peut-être rester 20 secondes de plus dans l’atmosphère au lieu de rentrer directement…”

Seuls des satellites militaires américains pourraient être capables d’observer la désintégration, “car on s’attend à ce qu’aucun humain n’y assiste”, indique encore l’Esa.

Menée depuis Darmstadt (Allemagne), l’opération se veut pionnière d’une approche responsable de la problématique des déchets de l’espace qui encombrent les orbites, ainsi que d’une minimisation du risque – déjà “exceptionnellement faible” – des rentrées non contrôlées dans l’atmosphère. Dans une perspective “zéro débris”, l’Esa élabore des programmes de désorbitation des satellites en fin de vie, mais aussi d’enlèvement de satellites perdus à la suite d’un échec de mission. Ses nouveaux programmes intègrent depuis deux ans la désorbitation en fin de vie, mais Aeolus n’avait pas été prévu pour cela.

Environ cent tonnes d'objets par an retournent sur Terre de façon naturelle ou non contrôlée. "On pourrait dire qu'il y a une rentrée de gros objets par semaine, précise Holger Krag. Il existe des lignes de conduite mais elles sont que partiellement suivies. La majorité des objets rentrent encore de manière non contrôlée. Or, il est clair que l'utilisation de l'espace est en pleine révolution. Ce qu'on a lancé ces dernières années dépasse ce que l'humanité a lancé durant toute l'histoire de l'espace dans les décennies précédentes. Rien que l'an dernier, 2 000 objets ont été lancés, soit un 24e de la totalité dans l'histoire de l'espace. Nous avons donc une situation où se combinent une utilisation accrue de l'espace et une technologie encore insuffisante pour prévenir le risque de l'espace, comme on peut le voir avec les nombreuses rentrées naturelles et le nombre d'objets tournant dans l'espace." On se souvient ainsi des récentes rentrées non contrôlées des fusées chinoises Longue Marche, qui avaient suscité la controverse.