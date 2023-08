Pluie d’étoiles filantes prévue pour le week-end prochain

L’année dernière, les étoiles filantes des Perséides ont été peu visibles en raison des conditions météorologiques. Cette année, les conditions seront plutôt favorables, selon Meteovista.

Le pic sera atteint dimanche à 14 heures, mais comme il fera jour à ce moment-là, les étoiles ne seront pas visibles. Le meilleur moment d'observation, avec le plus grand nombre d'étoiles filantes par heure, est le dimanche 13 août à 4 heures du matin. On pourra alors observer environ 44 étoiles filantes par heure. "Regardez en diagonale vers l'est et le nord-est, c'est à ce moment-là que vous aurez le plus de chances de voir une étoile filante. Vous verrez alors une traînée lumineuse et rapide", conseille Meteovista.

Trois jours avant et trois jours après le week-end, il sera également possible d’observer des étoiles filantes. (Belga)