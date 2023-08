Qui sont ces petits coléoptères terreurs des paysans et contre lesquels la justice a dû intervenir

On croit connaître le charançon et pourtant on ne le connaît que fort peu. Une recherche toute récente vient en effet d’estimer le nombre total de ces bestioles. Tenez-vous bien ! On estime qu’il existe pas moins de 60.000 espèces différentes, mais ce nombre pourrait être bien plus élevé. En vérité, il pourrait y avoir autant, voire plus, de charançons que d’espèces de vertébrés, famille à laquelle appartient Homo sapiens : oiseaux, poissons, reptiles, mammifères…

Produits toxiques contre lutte biologique

Surgit alors la question que l’on se pose tous. Pourquoi diable le créateur s’est-il donné tant de mal ? Quelque 60.000 insectes différents juste pour flinguer nos sacs de blé ? En fait, l’affaire est plus compliquée qu’il n’y paraît. Dans les faits, ces bestioles jouent le rôle de pollinisateur spécifique pour certaines plantes tropicales.

À la charge des charançons, il faut bien admettre qu’on retient plus facilement leurs dévastations, genre Attila celui derrière qui l’herbe ne repoussait pas. On se rappelle, par exemple, de la dévastation de la filière du coton américaine, dévastée par les attaques du fameux charançon du cotonnier Anthonomus grandis. Lui et ses petits copains ont saccagé les plantations et les bénéfices des planteurs. Ils sont arrivés dans le pays via le Mexique en 1890 et puis bardaf, ce fut l’Armageddon.

On les a d’abord combattus en aspergeant les champs d’arsenic, puis de DDT. Après la Seconde Guerre mondiale, ont été mises au point des méthodes alternatives biologiques avant l’heure, mais toutes n’ont pas très bien fonctionné. L’une d’elles était cocasse. L’idée était de compléter la population avec des mâles stériles. Vu que les femelles ne s’accouplent qu’une seule fois, c’était bingo chaque fois qu’elles s’accouplaient avec un mâle stérile sans le savoir. La manœuvre a cependant échoué, car la stérilisation des mâles ne les laissait pas vivants, ce qui est somme toute ennuyeux pour l’accouplement. La méthode a mieux fonctionné pour le diptère du bétail que le charançon du cotonnier.

Question méthodes alternatives, on en a déniché une fort ancienne. Nous sommes aux XVIe siècle, à Saint-Julien-en-Genevois, petit village haut-savoyard réputé pour ses montagnes et sa gare SNCF. Les vignes du village furent ravagées par des charançons, qui s’y sentaient bien et ils avaient par conséquent décidé d’y demeurer. Que firent les villageois en réponse à cette invasion ? Ils décidèrent d’intenter un procès aux charançons pour les excommunier.

On a beau dire, on a beau faire, on n’entreprend pas un procès sur un coin de table, même avec des insectes. D’ailleurs, l’official de Saint-Jean-de-Maurienne, le juge ecclésial, ne semblait pas à fort l’aise. Il a ainsi délivré un arrêt mi-figue mi-raisin. Il ne donna pas droit à l’excommunication des bestioles, prescrivant plutôt des prières publiques et rappela aux autochtones de payer la dîme – ça ne mangeait pas de pain.

Un procès en récidive

Tout se termina-t-il donc bien ? Que nenni ! Ils revinrent ! En 1587, soit 41 ans après le premier dossier, les charançons étaient de retour. Les villageois, pas bêtes, rouvrirent la cause antérieure. Mais ettention, qui dit procès, dit droit de la défense ! On dota donc les charançons d’un avocat, contre un salaire modéré…

Le procureur des animaux sortit une plaidoirie magnifique : il démonta les paysans. Comment peut-on citer ses clients au tribunal, qui plus est par contumace, les animaux étaient là avant les hommes et donc il ne s’agit pas de les mettre à la porte, ni dehors, d’ailleurs ils y sont déjà…

“Au fond, la Genèse, ce livre sacré, ne nous apprend-elle pas que les animaux ont été créés avant l’homme ? […] Dieu les bénit en disant : ‘Croissez et multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se répandent en abondance à la surface du sol.’ Ce que l’auteur suprême de l’univers n’est certainement pas dit s’il n’eût voulu donner aux animaux les moyens de subsister. […] C’est hors de propos, ineptement et sans ombre de raison qu’on prétend invoquer contre ces pauvres bestioles les lois civiles, les lois canoniques, le droit divin et le droit des gens : comme si des créatures privées de jugement, se réglant par instinct, pouvaient subir d’autre joug que celui de la loi naturelle ! Il est donc évident que les voies d’excommunication et de censure ecclésiastique ne sauraient trouver ici aucune application.”

Les villageois furent ébranlés. En contre-feu, ils proposèrent un grand accord. Si les charançons acceptaient de dégager des jolies vignes, on leur filerait un autre champ pour leurs petites affaires. La parcelle de terre qu’ont proposée les paysans était d’une superficie de cinquante setérées, soit la surface permettant de remplir à récolte un setier de grains.

On n’a pas la valeur précise de la setérée, car le système de mesures avant la Révolution était quand même un sacré foutoir. À la grosse louche, le lopin de rechange devait faire dans les 20 hectares, ce qui n’est pas rien.

L’avocat des charançons ne dit pas oui. Il subodore un marché de dupes. Il prétend que la parcelle est stérile, qu’elle ne produit rien. Au nom de ses clients, il ne peut accepter l’offre, qui est une magouille. Le juge demanda alors l’expertise du champ. Des experts furent désignés, leur rémunération fixée.

Mais, comme dans les meilleures séries, le feuilleton s’arrête ici. Fichtre ! Le dernier feuillet de ce récit historique a en effet été rongé… Et qu’on n’accuse pas les charançons, ils ne mangent pas le papier.