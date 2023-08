Des pluies d'étoiles filantes vont illuminer le ciel jusqu'au 13 août: où et quand les observer ?

La découverte “inattendue” de chercheurs liégeois renforce encore un peu plus l’idée d’une vie extraterrestre et “chamboule” la théorie dominante

Des chercheurs de l’ULiège ont découvert des traces d’eau dans le disque entourant une étoile située à 370 années-lumière et abritant des planètes en train de se former. Cela suggère que l’eau, essentielle à la vie, pourrait être plus commune qu'on ne le pensait sur les planètes rocheuses comme la Terre et que l’eau sur notre planète n’a pas forcément pour origine un bombardement d’astéroïdes.