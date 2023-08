Le Messager des étoiles ou l’histoire rocambolesque du faux livre de Galilée qui trompa les plus grands experts

Quelques semaines plus tard, en janvier, en pointant sa lunette vers Jupiter, il découvre trois petites étoiles près de celle-ci. Au fil des nuits, il comprend qu’elles bougent et que ce ne sont pas des étoiles, mais des “lunes” en orbite autour de la géante gazeuse. Pour la première fois, on observe un corps céleste en orbite autour d’un autre astre que la Terre ; la conception d’une Terre et d’un Homme situés au centre de tout l’univers est mise en pièces.

Une rédaction dans l’urgence, pour être prêt pour la foire de Francfort

En bon pragmatique, pour capitaliser sur sa découverte, Galilée décide de la publier rapidement. Alors qu’il poursuit encore ses observations astronomiques, il rédige un livre en quelques semaines, afin qu’il soit prêt pour la Foire du livre de Francfort, the place to be à l’époque. Le nom de ce petit bouquin ? Sidereus Nuncius ou Le Messager des étoiles en français. Une particularité : le livre, tiré à 550 exemplaires, contient des gravures montrant les phases de la Lune, basées sur des aquarelles de Galilée. “Sans doute l’une des publications scientifiques les plus extraordinaires de tous les temps, Sidereus Nuncius fait de Galilée la nouvelle étoile la plus brillante de la science occidentale”, commente dans un essai l’historien des sciences Massimo Mazzotti, professeur à Berkeley. Conservées actuellement à la bibliothèque de Florence, les aquarelles, pour leur part, “figurent parmi les objets les plus fétichisés de l’histoire des sciences”.

Page de garde de la première édition du Sidereus nuncius de Galilée, 1610. ©Houghton Library, Harvard University

Un peu moins de 400 ans plus tard, un jour de 2005, un marchand italien contacte le libraire spécialisé en livres anciens le plus important de New York, Richard Lan. Il lui propose un exemplaire du Sidereus Nuncius dont personne n’a aucune trace. Ce marchand, Massimo De Caro, assure au propriétaire de la librairie Martayan Lan que le livre provient d’un millionnaire argentin, à présent en mal d’argent. Caractéristique unique et surprenante : le volume n’affiche pas les fameuses phases de la Lune sous forme de gravures, mais sous forme d’aquarelles, qui seraient donc de la main même de Galilée. Un tel objet pourrait valoir dans les dix millions de dollars, vu l’intérêt des collectionneurs bibliophiles pour les ouvrages sur l’histoire de la science. Richard Lan l’achète pour 500 000 dollars.

Les phases de la Lune, peintes par Galilée. ©Wikimedia

Une photographie baroque sépia

”À travers la lunette, les montagnes et les cratères lunaires apparaissent à la vue humaine en touches et traits de bistre brun doux : une photographie baroque sépia”, décrit l’historien américain Nick Wilding dans le livre qu’il consacre à l’objet. En ce qui concerne la paternité de l’ouvrage, on trouve une inscription sur la page de titre du livre : Io Galileo Galilei f. [Moi, Galileo Galilei, ait fait ceci.] ” . Après quatre siècles de clandestinité, semblait ici apparaître l’exemplaire de l’auteur d’un ouvrage qui est peut-être le plus important de l’histoire des sciences.”

Aquarelle de la lune du Sidereus Nuncius de la Martayan Lan, extrait de "Forging the moon", de Nick Wilding, image fournie par la Martayan Lan. ©DR

L’ouvrage baptisé SNML (pour Sidereus Nuncius Martayan Lan) est soumis à l’analyse (notamment sous microscopes) de l’expert allemand très réputé Horst Bredekamp, qui avec d’autres collègues, en annonce l’authenticité lors d’une conférence de presse en 2007, puis la confirme dans un ouvrage monumental en 2011. “Le papier et l’impression semblaient indéniablement authentiques, les filigranes correspondaient étroitement à ceux trouvés sur d’autres exemplaires du Sidereus Nuncius et la couverture du livre en vélin souple était réellement vieille, justifiera plus tard le groupe d’experts. En outre, l’analyse scientifique n’a pas produit de preuve que l’un des matériaux, y compris le papier et l’encre d’imprimerie, étaient modernes. Il en était de même des encres utilisées pour les dessins de la Lune et la signature. […] La comparaison stylistique avec des dessins connus de la main de Galilée a montré des ressemblances intimes. Combiné à une série d’autres points, cela ne laissait aucun doute que le SNML était authentique.”

Détails intrigants

Mais des doutes, Nick Wilding, lui, en a. La falsification d’un ouvrage complet de 60 pages datant du XVIIe siècle serait certes extraordinaire, mais plusieurs détails l’intriguent : les phases de la Lune peintes dans le livre ne correspondent pas à la période d’observation de celle-ci par Galilée, alors que ce moment est bien identifié. En outre, l’exemplaire n’apparaît pas dans l’inventaire de la bibliothèque dite “Cesi”, alors que le livre en porte le cachet (et que de nombreux ouvrages portant ce même sceau, en fait douteux, apparaissent alors en même temps sur le marché). De plus, la signature semble avoir été écrite à la pointe de métal, alors que Galilée utilisait une souple plume d’oie. Ou encore, parmi d’autres éléments, la signature du Nuncius Sidereus apparu en 2005 ressemble à celle observée dans des documents signés par un Galilée malade et âgé vers 1630, mais pas à celle de 1610 comme cela devrait être le cas.

Galileo Galilei, Sidereus Nuncius (Venise, 1610). Image fournie par la Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress, extrait de Forging the Moon, de Nick Wilding. ©DR

Après avoir rassemblé ces indices, mené son enquête et réalisé de nombreuses comparaisons de documents, Nick Wilding contacte à la mi-2012 l’équipe de Horst Bredekamp pour lui faire part de ses découvertes. Pour l’historien américano-britannique, le travail des experts a en réalité été mené avec la conviction préalable que l’ouvrage était authentique, ce qui a contaminé toute leur analyse. L’ouvrage est clairement un faux, réalisé avec l’aide de plaques photopolymères, une sorte de photocopie en trois dimensions avec des résines qui durcissent et permettent d’imiter différentes textures.

Nick Wilding, à la librairie centrale nationale de Florence (Italie). ©PBS

Très productif

De leur côté, Horst Bredekamp et ses collègues reprennent leur travail “dans un mélange de douleur, de remords, de colère, de curiosité et d’esprit de collaboration rarement expérimenté auparavant”, raconteront-ils plus tard. Eux aussi arrivent à la conclusion qu’ils ont été trompés.

Mais par qui ?

Concernant l’identité du faussaire, tous les regards se dirigent vers Massimo De Caro. Car au même moment, la face sombre du marchand italien est en train d’être révélée. Il a en effet été arrêté en mai 2012 pour le vol massif de 4000 livres rares de la bibliothèque Girolamini à Naples, dont il était devenu le directeur (grâce à un CV mensonger) et qu’il a littéralement dépouillée par camionnettes entières. Des montagnes de livres précieux qui étaient revendus aux enchères et remplacés par des copies.

Durant l’enquête, il admet d’ailleurs avoir coordonné la contrefaçon de plusieurs livres anciens. En mars 2013, il est condamné à sept ans de prison. Dans une interview au New Yorker, il avoue aussi avoir fabriqué le SNML avec la collaboration de spécialistes italiens et argentins. Il semble d’ailleurs avoir été très productif : De Caro affirme ainsi avoir fait cinq copies chacun du Sidereus Nuncius et de Le operazioni del compasso geometrico e militare, autre ouvrage de Galilée, paru en 1606. Ne sont pas exclues non plus une contrefaçon de la première publication extrêmement rare du Dialogo de Cecco di Ronchitti de Galilée, de la Dissertatio cum Nuncio Sidereo de Kepler, ou même de quelques lettres de Christophe Colomb…

Massimo De Caro. ©PBS

Mais cette histoire déjà rocambolesque ne s’arrête pas là. En 2014, la bibliothèque nationale d’Espagne découvre que son exemplaire du Sidereus Nuncius est une contrefaçon. Les experts chargés de le restaurer réalisent en effet qu’il est bien trop propre pour être honnête… Mais la bibliothèque reste silencieuse jusqu’à ce que Nick Wilding, en 2018, leur signale, après analyse de la version numérisée, que leur ouvrage est un faux. La version authentique aurait en fait été volée quatorze ans plus tôt. La dernière consultation de l’œuvre date en effet de 2004 et a été réalisée par un certain César Ovidio Gomez Rivero, Uruguayen résidant en Argentine et ami… de Massimo De Caro. Qui a confirmé il y a peu dans la presse espagnole que c’est bien l’original dont il s’est inspiré pour ses contrefaçons, aspect sur lequel on s’interrogeait jusque-là.

Le désormais célèbre faussaire italien assure cependant qu’il a acheté le volume à une famille argentine (puis l’a vendu à une librairie française) et qu’il n’est en rien responsable du vol et de la falsification à la bibliothèque espagnole. Il a par ailleurs toujours affirmé que sa contrefaçon du Sidereus Nuncius avait pour but de se moquer de la communauté des experts.

Duel avec la communauté des experts ou vulgaire crime ?

Pour Horst Bredekamp, le faux SNML, qui atteint un “niveau rare de perfection”, se distingue en effet des autres contrefaçons contemporaines. “C’est le produit d’un esprit qui va au-delà de la recherche du profit, écrit-il dans A Galileo Forgery (Anatomie d’une contrefaçon dans la version française). Ce à quoi l’enquêteur est confronté n’est pas seulement un produit d’intérêt économique mais le résultat d’un élan intellectuel et ludique stimulé par d’autres motifs. Il nous semble que le faussaire travaillait contre un ennemi imaginaire, un ennemi qui rassemblerait toutes les connaissances des spécialistes. Notre thèse est que le livre est un duel avec la communauté des experts.”

L'historien de l'art Horst Bredekamp. ©PBS

Ce que Wilding réfute totalement : “Il est crucial de ne pas souscrire à cette notion romantique d’un faux consistant essentiellement en la réaction d’un outsider face à un monde académique arrogant. Le SNML est truffé d’erreurs. C’est un bon faux mais pas un chef-d’œuvre, assène-t-il dans Forging the Moon (Les Faussaires de lune, dans sa version française). Le décrire comme tel exonère De Caro de ses activités criminelles. Et il ne faut pas non plus le voir – et donc l’excuser – comme un canular brillant et isolé, dans lequel un effort massif a été investi sans but financier mais destiné à révéler les limites de l’expertise. Ce n’était en fait que l’exemple le plus sophistiqué que nous ayons détecté jusqu’ici dans une longue série de contrefaçons, dont l’objectif principal était de se substituer aux copies volées. Ces livres sont le produit du crime organisé. Il est fondamental que notre réponse soit à la hauteur.”