Qui est Marcus Wandt qui s'envolera bientôt dans l'espace ?

Il sera le premier des astronautes européens sélectionnés en novembre 2022 à voler dans l’espace, au moment où ses collègues Sophie Adenot ou Raphaël Liégeois seront encore à "l’école des astronautes" à Cologne. Le Suédois Marcus Wandt devrait séjourner dans la station spatiale internationale (ISS) au début de l’année prochaine. Particularité : ce pilote d’avion de 42 ans fait partie non pas des cinq Européens sélectionnés comme "astronaute de carrière", à l’instar de notre compatriote Raphaël Liégeois, mais des 11 "astronautes de réserve" choisis en même temps par l’Agence spatiale européenne (Esa). Cette "équipe B" ne bénéficie pas de la formation d’un an actuellement en cours au centre d’entraînement européen ni de la garantie d’obtenir un des (quelques) sièges à bord des vols des agences vers l’ISS. En revanche, il est possible à ces "réservistes" de rejoindre l’espace dans le cadre d’une mission ponctuelle financée par le pays membre de l’Esa qui le souhaite. C’est ce que l’agence spatiale suédoise a décidé de faire pour cet ancien pilote de chasse de l’armée et pilote d’essai chez Saab, également ranger parachutiste et ingénieur électricien.