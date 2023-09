La NASA s’attaque à “l’un des plus grands mystères de notre planète” (DIRECT)

Après des mois de travail, la Nasa vient de publier un rapport très attendu sur les ovnis, ou plutôt les “phénomènes anormaux non identifiés” (UAP). Ce document est le résultat d’une enquête indépendante menée par un groupe d’éminents scientifiques et experts en aéronautique, annoncée l’année dernière. Plutôt que d’étudier les événements déjà observés, le but de ce rapport est d’établir une feuille de route et de formuler des recommandations sur la façon de les étudier de façon rigoureuse à l’avenir.