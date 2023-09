Des images publiées sur Youtube montrent une baleine mesurant plusieurs dizaines de mètres de long en très mauvaise posture, le dos complètement tordu.

L’équipe de vétérinaires a tenté d’accrocher un GPS sur le dos de l’animal pour le localiser et ainsi le soigner, mais son dos était tellement tordu qu’il était impossible pour eux d’y arriver. “Après quelques heures de soins, les vétérinaires l’ont vu s’éloigner des côtés vers les profondeurs, mais ils soupçonnent qu’elle pourrait revenir sur le littoral au vu de son état et de sa difficulté à nager”, explique Science et Vie. L’état de santé du rorqual pourrait se dégrader et l’animal pourrait même mourir.

La thèse la plus probable à ce dos déformé est qu’un bateau aurait heurté le mammifère marin. Un cas qui arrive malheureusement de plus en plus.