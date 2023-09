L’émergence d’un “supercontinent” pourrait anéantir l’espèce humaine et rendre la Terre inhabitable, selon une étude

Les chercheurs tirent cette conclusion “très sombre” sur base des premiers modèles climatiques sur un futur lointain. Ils prédisent ainsi que les phénomènes climatiques extrêmes vont s’intensifier de manière dramatique après la fusion des continents pour former un “supercontinent”, appelé Pangée Ultima, dans environ 250 millions d’années.

Sur ce continent, il ferait extrêmement chaud et sec. À tel point qu’il serait pratiquement inhabitable pour les êtres humains comme pour les mammifères. Selon leurs modèles, les températures devraient osciller généralement entre 40 et 50 degrés. Une chaleur extrême qui devrait venir à bout de l’espèce humaine en raison de son incapacité à évacuer une telle chaleur par la transpiration qui permet de refroidir le corps.

Les températures sur le nouveau "supercontinent" devraient osciller entre 40 et 50 degrés. ©Université de Bristol

Cette augmentation extrême des températures après la formation du “supercontinent” serait notamment due à deux phénomènes : la fusion des continents entraînera une augmentation des éruptions volcaniques à travers le monde, rejetant ainsi plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère ce qui aurait pour conséquence de réchauffer davantage la planète.

Ensuite, selon les chercheurs, le soleil va devenir plus brillant, et ainsi émettre davantage d’énergie, ce qui réchauffera in fine encore un peu plus la Terre.

”Le supercontinent nouvellement apparu créerait effectivement un triple coup dur comprenant l’effet de continentalité, un soleil plus chaud et plus de CO2 dans l’atmosphère”, a expliqué Alexander Farnsworth, associé de recherche principal à l’Université de Bristol et auteur principal de l’article.

Selon le rapport, seulement 8 à 16 % des terres du supercontinent devraient être habitables pour les mammifères.

Intensifier la lutte climatique

Dans cette étude, les chercheurs rapportent que les taux de dioxyde de carbone présents dans l’atmosphère devraient être le double par rapport aux niveaux actuels. Mais pour arriver à cette conclusion, ils se sont basés sur l’hypothèse que l’être humain arrête de brûler des énergies fossiles dès maintenant. “Sinon, nous verrons ces chiffres beaucoup plus tôt”, commente le professeur Benjamin Mills qui a participé à cette étude.

L’une des conclusions de cette étude est donc d’intensifier les efforts dans la lutte contre le dérèglement climatique et de ne surtout pas baisser les bras. Pour les chercheurs, “le changement climatique d’origine humaine entraîne déjà chaque année des millions de morts dans le monde”.

”Alors que l’on prédit une planète inhabitable d’ici 250 millions d’années, nous connaissons déjà aujourd’hui des chaleurs extrêmes préjudiciables à la santé humaine. C’est pourquoi il est crucial d’atteindre des émissions nettes nulles dès que possible”, a ajouté Eunice Lo, chercheuse sur le changement climatique.