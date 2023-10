Nobel de physique : “C’est une révolution monumentale qui donne un outil supplémentaire, cette nouvelle fenêtre sur des phénomènes ultrarapides”

Avec ses deux colauréats, le Français Pierre Agostini et l’Austro-hongrois Ferenc Krausz en 2001, elle a été récompensée pour des travaux sur la création de flashs de lumière extrêmement courts. Ces impulsions de lumière sont si courtes qu’elles permettent d’étudier des processus physiques qui se déroulent à des vitesses extrêmement rapides, comme la dynamique des électrons dans les atomes et les molécules (échelles atomique et subatomique). “Fin XIXe siècle, on s’est posé la question de savoir, si lorsque le cheval galopait, il y avait un moment où ses quatre jambes décollaient ensemble du sol. Pour répondre à cette question, on a envoyé des flashs de lumière – on a pris des photos – et on a regardé ce qui se passait. C’est le principe du stroboscope, illustre le physicien Pascal Kockaert, de l’Unité de recherche en photonique de l’ULB. De manière générale en physique, lorsqu’on veut observer un phénomène très court, il se déroule à une vitesse très rapide donc on doit maîtriser quelque chose d’encore plus court que ce qu’on veut observer. Et de ce point de vue la lumière est ce qu’on maîtrise de plus court à l’heure actuelle en laboratoire.”

Caméras à électrons

Et les outils conçus par les lauréats, qui consistent à faire interagir des sources de lasers ultrapuissantes avec certains gaz et qui génèrent des champs électriques oscillant extrêmement vite, sont de véritables “caméras à électrons, fonctionnant à la vitesse de l’électron”, selon les mots du chercheur au CNRS Stéphane Sebban, directeur du laboratoire où Pierre Agostini a fait ses expériences.

La durée des impulsions créées par les trois lauréats est difficilement concevable : elles sont de l’ordre de l’attoseconde. Une attoseconde équivaut à 10⁻¹⁸ seconde, ce qui signifie qu’il y en a autant en une seconde qu’il y a eu de secondes depuis la naissance de l’Univers…

”Ces impulsions de lumière attoseconde peuvent être utilisées pour étudier la façon dont les électrons se déplacent 'en temps réel' et changent d’énergie dans les atomes et les molécules. Cela permet de mieux comprendre les propriétés chimiques et physiques de la matière, détaille Fabrizio Bucella professeur de physique à l’Université libre de Bruxelles et auteur des chroniques Science étonnante dans La Libre. Par exemple, on peut mesurer la dynamique de l’ionisation (processus où un électron quitte un atome ou une molécule) et observer directement le mouvement des électrons dans un champ électrique. Les impulsions de lumière attoseconde peuvent être utilisées pour étudier la structure des matériaux à l’échelle atomique. Cela permet de mieux comprendre les propriétés mécaniques, optiques et électroniques des matériaux.”

Rapidité inouïe

Concrètement, en 1987, Anne L’Huillier a découvert qu’en éclairant un gaz noble avec un laser infrarouge, des “harmoniques” de cette lumière apparaissaient sous forme de flash, chacune avec une fréquence différente. En 2001, Pierre Agostini, professeur à l’Ohio State University aux États-Unis, a réussi à créer une série d’impulsions lumineuses de 250 attosecondes chacune. À la même période, Ferenc Krausz travaillait sur une autre expérience qui lui permit d’isoler une impulsion lumineuse de 650 attosecondes.

”On a un outil tellement rapide qu’on peut commencer à observer des choses d’une rapidité absolument inouïe qu’on n’avait jamais eu la possibilité de voir avant ou de comprendre ou d’étudier expérimentalement. C’est une nouvelle fenêtre sur la matière. C’est une révolution monumentale qui donne un outil supplémentaire, cette fenêtre sur des phénomènes ultrarapides”, s’enthousiasme de son côté François Leo, de l’Unité de recherche en photonique de l’ULB, qui cite une application espérée pour le cancer également évoquée par l’Académie Nobel : “En analysant le sang, le plasma avec cette technique, on pourrait arriver à voir les marqueurs qu’on ne voyait pas jusqu’à présent et qui seraient des signatures de présence de pathologies. Quand s’ouvre une nouvelle technique sur la possibilité de voir des choses à un niveau aussi fondamental que la matière et les constituants de la matière, les applications peuvent être énormes – pratiquement tout est à base de réactions chimiques et d’échanges et de partages d’électrons ! – mais c’est difficile de savoir où cela va aller exactement. D’autant que pour l’instant, la technique n’est ni simple à utiliser ni démocratisée. On ne la trouve que dans quelques labos.”

Imagerie et semi-conducteurs

Les impulsions de lumière attoseconde peuvent en tout cas être utilisées pour développer de nouvelles technologies, telles que les lasers attosecondes ou les microscopes attosecondes. Les lasers attosecondes sont utilisés pour explorer les phénomènes ultrarapides à l’échelle atomique et subatomique en physique et en chimie. “Ils permettent aux scientifiques de “voir” des mouvements d’électrons et des transitions électroniques d’une manière qui n’était pas possible auparavant. Cela est dû à la durée incroyablement courte des impulsions laser attoseconde”, précise Fabrizio Bucella. Cela permet de suivre presque en temps réel des électrons dans un atome ou dans un échange entre atomes, ce qu’on ne réussissait pas à faire jusqu’à présent.

En termes d’applications, Anne L’Huillier, outre des améliorations de l’imagerie, vu les plus grandes résolutions spatiales et temporelles (meilleure précision de l’imagerie, meilleure résolution de la photographie et donc la capacité de suivre des électrons en mouvement alors qu’avant ils restaient flous), citait également les semi-conducteurs. “Dans le monde des semi-conducteurs et des supraconducteurs, les lasers attoseconde sont un peu des super caméras ultrarapides qui nous aident à voir et comprendre comment les petits groupes d’électrons bougent à une vitesse folle, développe Fabrizio Bucella. En comprenant cette chose, on peut imaginer comment fabriquer de nouveaux supraconducteurs. Il faut savoir que le supraconducteur, c’est un peu le Graal des physiciens, car l’électricité y voyage sans rencontrer d’obstacle, donc sans perdre d’énergie en route.”