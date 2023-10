Quand Oppenheimer, père de la bombe atomique, dormait au Palais royal de Bruxelles et dînait à l’Atomium

“Mon grand-père, très fâché de voir que cet homme qu’il trouve extraordinaire et qui nous fait l’honneur de sa présence se trouve si mal logé, cherche des alternatives, nous raconte Marina Solvay, présidente des Archives des Instituts Solvay. Il pense d’abord à accueillir Robert Oppenheimer au château de La Hulpe, mais le scientifique se serait alors trouvé assez loin de Bruxelles et de la conférence Solvay… Mon grand-père contacte ensuite le Palais royal. Par son entremise, c’est finalement au Palais royal même, place des Palais, qu’Oppenheimer logera. Il passera un très bon séjour ! De là, il avait en outre la possibilité de se rendre facilement à pied à la Fondation universitaire, où avaient alors lieu certaines des réunions scientifiques…”

Reconnaissance

Être présent au Conseil est un adoubement pour un scientifique : “cela représentait déjà à l’époque la réunion la plus importante du domaine de la physique moderne. Soit ces conseils montrent qu’il y a des questions importantes qu’on ne comprend pas, soit ils closent des débats. Tous les prix Nobel du XXe siècle sont passés par Bruxelles pour assister à ces réunions. Ce sont des réunions sur invitation, donc la recevoir est déjà une reconnaissance”, complète le physicien Marc Henneaux, professeur à l’ULB et directeur des Instituts Solvay.

En 1958, c’est en fait déjà la deuxième fois que Robert Oppenheimer assiste aux Conseils Solvay. Sa première visite a eu lieu en 1948, où il arrivait des États-Unis auréolé de gloire, avec son frais statut de “père de la bombe atomique” et accompagné de plusieurs de ses collègues ayant travaillé également sur la bombe, dont Edward Teller. Sur la photo de groupe traditionnelle du Conseil de cette année-là, Oppenheimer, sûr de lui, rayonne, fait remarquer Marina Solvay : “Il est au sommet de sa gloire”. Sa venue fait d’ailleurs les titres des journaux belges. Et l’un des participants écrit même un poème, lu à l’un des banquets, célébrant “Oppie” (son surnom) et sa présence à ce Conseil Solvay.

Congrès Solvay de 1948 en présence de Robert Oppenheimer. ©Archives Instituts Solvay

À ce congrès dédié aux particules élémentaires où il est vu comme une star, “Oppie” peut en remontrer sans peine à sa némésis, Patrick Blackett, également présent à Bruxelles et qui avait été son “tuteur” lors de son doctorat à Cambridge vingt ans plus tôt. C’est à ce physicien britannique charismatique que, comme le montre le film de Christopher Nolan, Oppenheimer avait destiné une pomme empoisonnée avant, pris de remords, de l’alerter par télégramme de ne pas croquer le fruit. Prévenus du scandale, les parents d’Oppenheimer doivent intervenir en sa faveur à Cambridge. “Blackett était très beau et tout lui réussissait. À l’époque, Robert Oppenheimer était très dépressif parce qu’il n’avait pas d’amis. Il était très mal dans sa peau et était très jaloux de Blackett, retrace Marina Solvay. Sa personnalité s’est ensuite ouverte : il était chimiste de formation quand il est arrivé à Cambridge, mais il y a entendu toutes ces nouvelles théories physiques… Il s’est lancé dans la physique quantique et il est reparti aux États-Unis avec cela : cela l’a sauvé, il est sorti de sa dépression.”

La mécanique quantique est en effet alors principalement développée en Europe. C’est en octobre 1927 qu’a d’ailleurs lieu l’un des plus célèbres Congrès Solvay qui cimente la théorie de cette bizarre discipline étudiant le monde à l’échelle de l’infiniment petit et où les particules perdent la position et la vitesse “définies” qu’elles avaient dans la physique classique.

Oppenheimer dans le laboratoire de Los Alamos.

Reparti d’Europe à l’été 1927 – et de toute façon encore trop peu connu- Oppenheimer n’y assiste pas. Mais aux États-Unis, il commence à enseigner la mécanique quantique et en devient le principal “importateur”. “Et sans mécanique quantique, pas de bombe atomique, résume Marc Henneaux. Dans le projet Manhattan, Oppenheimer a un rôle de coordinateur génial mais il était un physicien complet et ses connaissances de la physique lui ont permis de choisir les bons physiciens. Et comme il travaillait dans le domaine des électrons, des positrons, des particules élémentaires, il connaissait bien les problèmes à résoudre pour que des réactions nucléaires puissent avoir lieu, qu’une réaction en chaîne puisse se produire. C’est un domaine où l’apport est surtout collectif, et on ne peut donc pas isoler sa contribution, mais ses pairs (du projet Manhattan) le reconnaissaient aussi comme brillant car c’était lui qui avait apporté des idées de la mécanique quantique en Amérique. Et la mécanique quantique, pour fabriquer la bombe, c’était indispensable…”

Marina Solvay et Marc Henneaux, encadrant une photo d'un Congrès Solvay où Oppenheimer a participé. ©Sophie Devillers

”Sa personnalité était une remarquable combinaison d’intelligence, d’éloquence et d’arrogance, selon mes collègues plus âgés qui m’en ont beaucoup parlé, décrit pour La Libre David Gross, prix Nobel de physique 2004, président des conseils Solvay et grand admirateur d’Oppenheimer. J'ai un très profond respect pour lui pour de nombreuses raisons : cette brillance, cette éloquence, son rôle dans la création en Amérique de la physique théorique et son leadership magistral du Manhattan Project. Il fut aussi un excellent leader des Conférences Solvay.”

Période de cauchemar

En effet, après le congrès Solvay de 1948, Robert Oppenheimer est nommé au conseil scientifique qui choisit les sujets et les invités des conférences bruxelloises. Il en deviendra ensuite le président. Mais il sera dans l’impossibilité de revenir en Belgique pendant dix ans ; il manquera ainsi deux congrès de physique, en 1951 et 1954. Robert Oppenheimer vit en effet là ce qui sont sans doute les années les plus douloureuses de sa vie. En plein maccarthysme, il est soupçonné par le gouvernement américain de sympathie communiste et de transfert d’informations aux Russes, et subira l’épreuve d’un procès très médiatisé en 1954.

Robert Oppenheimer quittant l'aéroport d'Orly en 1958. ©Photo AGIP / Bridgeman Images

Robert Oppenheimer ne plaît en effet plus aux autorités car il veut alors limiter le développement des armes nucléaires dans le monde et refuse de contribuer à la conception de la bombe H. Son collègue Edward Teller, qui lui soutient l’idée de cette bombe plus puissante que la bombe A, n’hésitera pas à témoigner contre Oppenheimer à son procès. “Il a été persécuté. On a mis sa loyauté en doute, on lui a retiré sa clearance (son autorisation d’accès aux documents sensibles sur le nucléaire, NdlR), précise Marina Solvay. Il a été dévasté par cette trahison. Une anecdote : un soir au Conseil de 1958 où il fait son grand retour, après l’un des dîners de gala donnés pour les scientifiques, mon père intrigué demande à ma mère de quels sujets Oppenheimer et elle ont si longuement parlé pendant toute la soirée, car elle n’a pas de formation scientifique… Ma mère a expliqué avoir parlé avec lui de son procès, des accusations de trahison… Elle a confié à mon père qu’Oppenheimer lui paraissait extrêmement affecté et avoir compris à quel point celui-ci avait été blessé par ce retrait de clearance. Je crois que ma mère, parce qu’elle avait grandi à New York comme Oppenheimer et connaissait bien les États-Unis, a réellement pu l’écouter avec l’empathie nécessaire, et prendre la mesure de cette blessure patriotique.”

Congrès Solvay de physique de 1958 en présence de Robert Oppenheimer. ©Archives Instituts Solvay

Cette chute brutale laisse aussi des traces physiques. Sur les photos du Conseil 1958, à l’inverse de dix ans plus tôt, on le voit marqué, préoccupé. L’accueil est pourtant chaleureux, autant de la Belgique que de ses confrères physiciens au Conseil. Reste ainsi dans les archives un banquet dans le restaurant de l’Atomium qui venait d’être construit. Le thème du Conseil est aussi abordé pour la première fois et un des thèmes de prédilection de Robert Oppenheimer : l’astrophysique et la cosmologie. C’est en effet moins connu, mais le père de la bombe atomique est aussi “le père des trous noirs”, relève Marc Henneaux. “Il a compris des choses sur les trous noirs avant la guerre de 40. En 1939, il a publié un article justement pour montrer qu’une étoile va s’effondrer sur elle-même pour former un trou noir si elle est trop massive. Il y a deux articles de lui extrêmement importants à ce niveau. C’est peut-être sa découverte la plus importante – car sa contribution peut ici vraiment être isolée – et la plus originale parce que c’était absolument hors des sentiers battus pour l’époque. D’ailleurs, cela a été très controversé et au Conseil de 58, certaines personnes n’étaient pas d’accord avec lui. Dans la transcription des débats, on lit que certains scientifiques disent : 'mais non, un trou noir ne peut pas se former ; quelque chose doit se passer qui empêche la formation de cet objet bizarre'. Mais c’est Oppenheimer qui avait raison.”

Soutien de Georges Lemaître

À l’inverse, parmi ses supporters se trouvait le Belge Georges Lemaître, père du Big Bang, également présent au Conseil cette année-là. Il est très probable que les deux sommités aient échangé, peut-être en français, langue qu’Oppenheimer parlait couramment. La lecture des débats menés aux Conseils confirme en tout cas qu’Oppenheimer “aimait les idées originales”, poursuit Marc Henneaux. Toujours à ce même congrès, il interpelle par exemple le grand physicien suédois Oskar Klein après sa présentation sur le développement des galaxies sur la question du multivers, une multitude d’Univers parallèles, un audacieux concept scientifique toujours très critiqué mais devenu depuis un des ressorts scénaristiques favoris d’Hollywood. “Il pose toujours des questions “cash”, remarque Marc Henneaux. Il demande à Klein : y a-t-il plusieurs univers ? Je pense que vous estimez que c’est le cas… L’autre répond oui. Immédiatement, Oppenheimer enchaîne : “Pourrait-on voir hors de notre Univers ? Je pense que vous espérez qu’on soit capable de le faire”. L’autre acquiesce, admettant cependant que ce sera probablement très compliqué…

L'audition d'Oppenheimer par les autorités américaines vue par le réalisateur Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Ce type de discussions et d’échanges directs après chaque exposé scientifique reste une marque de fabrique des Conseils Solvay. “Ces discussions sont peut-être plus importantes maintenant qu’à l’époque, juge Marc Henneaux. Parce qu’il reste très peu de conférences où il y a vraiment des débats. Les gens font leur présentation, écoutent un petit peu celui avant et celui après, puis s’en vont. Nous, nous imposons aux scientifiques qui viennent au Conseil Solvay de rester du début à la fin…” GSM et tablettes doivent en outre être éteints et il a même été envisagé par David Gross de couper le wifi… Chaque soir, tout le monde – en compagnie des époux et épouses – dîne ensemble : à l’Atomium, chez les Solvay, au Palais royal… C’est ainsi qu’Oppenheimer dîne par exemple à l’Atomium à côté de Mme Prigogine, l’épouse du prix Nobel belge Ilya Prigogine.

Le plan de table du banquet à l'Atomium du conseil Solvay de 1958, issu des Archives des Instituts Solvay. ©DR

Mais les Conseils le lieront aussi à ceux qui théoriquement auraient dû être ses ennemis à vie. À la table du comité scientifique des Conseils Solvay qu’il intègre en 1948, Oppenheimer se trouvera en effet avec l’Allemand Werner Heisenberg, principal cerveau du programme nucléaire nazi, et le physicien japonais Shinichiro Tomonaga, compatriote des victimes de Nagasaki et Hiroshima qui, après la guerre, a dû survivre avec sa famille dans un laboratoire bombardé par les Américains. “Ils ont travaillé ensemble, ils étaient capables de construire une réunion scientifique, commente Marc Henneaux. Quand on est scientifique, on ne se pose même pas la question de savoir ce que pense l’autre d’un point de vue politique. On est immédiatement passionné par ce qu’il apporte sur le plan scientifique. C’est pour cela que la recherche peut contribuer à la paix entre les peuples : finalement, on se rend compte qu’on suit la même démarche, rationnelle, scientifique. Et donc on peut se parler…”

En 1961, c’est Robert Oppenheimer lui-même qui organise la conférence. “C’est clair qu’il a mis un temps énorme à la préparer, il y a un immense travail en amont” car les scientifiques doivent avoir connaissance des exposés à l’avance. Il emmène à ce conseil avec les “Oppenheimer boys”, ces jeunes qui avaient travaillé avec lui à Los Alamos ou qui avait bénéficié de son soutien scientifique – et qui deviendront quasi tous prix Nobel ! – et en 1964, il devient en outre le président du Conseil Solvay. En 1967, une semaine avant sa mort le 18 février, il espérait encore pouvoir assister à la conférence d’octobre qu’il met aussi sur pied, mais qui ne pourra finalement que rendre hommage à ce “grand fils de l’Amérique”, “qui a souvent répété tout ce qu'il devait à la culture européenne”.

”Ce format inhabituel produit souvent des réunions mémorables”

Les Conseils Solvay ont été lancés en 1911 par le mécène Ernest Solvay, le chimiste et industriel belge.”Les Conférences Solvay jouent toujours un rôle important dans le domaine scientifique (physique et chimie), même si bon nombre de leurs innovations originales sont devenues monnaie courante, explique le président actuel du Conseil Solvay David Gross, prix Nobel de physique 2004. Ce format inhabituel (un groupe sélectionné de scientifiques accomplis, choisis sans distinction de nationalité, réunis en séances à huis clos pour discuter de questions cruciales dans des domaines prometteurs de la recherche actuelle, toutes les discussions étant enregistrées puis publiées) produit souvent des réunions mémorables qui font progresser la science. Cela fournit aussi un compte rendu historique des délibérations des scientifiques en action.”

Cette année, le 29e conseil de physique Solvay se déroulera du 19 au 21 octobre à l’hôtel Plaza (c’était au Métropole jusqu’à sa fermeture). Dans la foulée, sera organisé un exposé scientifique destiné au grand public, une activité… lancée par Robert Oppenheimer lui-même qui souhaitait vulgariser les découvertes scientifiques au maximum. Cette présentation aura lieu le 22 octobre à 15 heures au Studio 4 de Flagey, avec (entre autres) les deux Nobel de physique David Gross et Giorgio Parisi. Gratuit mais inscriptions obligatoires sur www.solvayinstitutes.be

Notons que les Archives des Conseils internationaux de physique et de chimie Solvay sont inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis mai 2023. Une cérémonie à l’Hôtel de Ville de Bruxelles célébrera cette inscription en compagnie des scientifiques du Conseil le 19 octobre.