"Le volcan qui fait le plus peur en Europe" redouble d’activité : "on peut le qualifier de supervolcan"

Le volcan est invisible à l’œil nu

Il ne faut pas imaginer les Champs phlégréens comme un cône d’où sortirait de la fumée. Le volcan est en fait quasiment invisible à l’œil nu : il consiste une cuvette à fond plat d’un diamètre de 15 km, formée lorsque le volcan a perdu son “chapeau” lors d’une éruption passée et qui a été depuis remplie par la mer et l’urbanisation. Cette large zone qui dispose d’un réservoir magmatique à 8 kilomètres de profondeur expérimente régulièrement d’autres phénomènes que les séismes : “Ce qui est le plus caractéristique des Champs phlégréens, c’est la déformation du sol, mesurée avec des GPS. C’est un des endroits qui se déforment le plus au monde, précise Corentin Caudron. Depuis les années 80, il y a eu quatre mètres de soulèvement. D’anciens ports se retrouvent 4 m plus haut ! Quelle est l’origine de cette déformation ? C’est un point compliqué qui crée un gros débat dans la communauté scientifique. On sait que les sources à la fois des séismes et des déformations se trouvent à trois-quatre kilomètres de profondeur, dans un réservoir rocheux rempli d’eau et de gaz (dits fluides hydrothermaux). Un séisme résulte de la fracturation de la roche et du mouvement du magma causé lui-même par la tectonique des plaques. En ce qui concerne la déformation du sol, certains pensent qu’elle est en effet due au magma et aux gaz associés qui remontent des profondeurs vers la surface et qui font tout bouger. D’autres estiment que ce n’est pas le magma mais juste les fluides hydrothermaux. On se trouve en effet un système gorgé d’eau. L’eau à la surface s’infiltre dans la roche, est réchauffée et remonte par convection vers le haut. Ce qui donne d’ailleurs des fumerolles parfois de plusieurs centaines de degrés, qui peuvent émerger de manière spontanée, y compris dans la maison des gens !”

Le tout en sachant que l’eau venue de la surface et pénétrant dans la croûte peut aussi se mélanger avec les gaz envoyés par le magma situé à 8 km de profondeur et provoquer ensemble des séismes. On n’est donc pas totalement certains de l’origine de tous les tremblements de terre non plus…

”On n’est pas du tout au niveau d’alerte maximale”

Compte tenu de ces diverses observations, quels sont les risques d’éruption ? L’heure n’est pas à la panique, mais à la vigilance, estime Corentin Caudron. “Actuellement, le volcan est en alerte deux sur quatre, en phase vigilance. Donc on n’est pas du tout au niveau d’alerte maximale. La probabilité d’éruption n’est ni forte, ni moyenne, elle est faible. Pour l’instant, on n’a par exemple pas de signes que le magma se propage vers la surface, sinon on verrait des tremblements de terre et des sources de déformation beaucoup moins profonds que 4 km. On n’a pas non plus de phénomènes beaucoup plus profonds, vers 8 km, qui montreraient que du matériel magmatique est transféré vers la partie plus superficielle du réservoir. Je pense qu’il y a peu de chance qu’il y ait une éruption. Mais c’est un volcan ! Comme pour tous, on a un biais observationnel. C’est certes un des volcans les plus surveillés du monde, équipés de nombreux instruments de mesure. Mais on n’a pas encore eu d’éruptions… Donc on a observé et très bien mesuré cette activité soutenue depuis 50 ans, mais sans éruption. Il donc est impossible de savoir quels sont les signes précurseurs d’une éruption ici puisque par définition, on ne les a jamais encore mesurés en tant que tels…”

Une étude publiée en juin 2023 et qui a fait grand bruit propose pourtant une théorie, sur base d’une modélisation (et non d’observations directes) : en résumé, Christopher Kilburn (University College London) estime que vu les déformations et les séismes multiples de ces 50 dernières années, le volcan s’est fragilisé, ce qui permet à davantage de fluides de remonter vers la surface et pourrait provoquer des éruptions. Un tel événement serait précédé de signaux précurseurs légers. Il reconnaît cependant lui-même que, pour prédire le futur comportement du volcan, il n’a basé ses comparaisons que sur un seul autre, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il ajoute aussi qu’en cas d’éruption, elle serait selon toute vraisemblance d’ampleur réduite.

On peut le qualifier de “supervolcan”

”Cette étude me paraît un peu téméraire. Mais même s’il y avait une éruption, elle serait en effet probablement petite, confirme Corentin Caudron. Cela pourrait être une éruption magmatique semblable à celle de 1538, qui a produit un peu de lave et laissé en souvenir un petit cône (133 m), le Monte Nuovo. Les habitants ne seraient pas contents, mais cela ne serait pas cataclysmique. Statistiquement, ce serait le plus logique car les petites éruptions sont les plus courantes dans l’histoire de ce volcan. En outre, une très grosse éruption, qui transformerait le sol actuel qui serait éjecté dans l'air, nécessiterait des séismes bien plus importants qu’observés actuellement. Donc cette probabilité est très faible mais pas nulle. Une autre possibilité, nettement plus probable selon moi qu’une petite éruption magmatique, est une éruption phréatique : juste de la vapeur et de l’eau, ce qui peut tout de même produire des colonnes de cendres montant à 10 km d’altitude. Typiquement, on doit alors fermer l’aéroport local pendant une journée. Mais elles ont malheureusement très peu de signes précurseurs, même pas de séismes.”

Ce volcan est néanmoins “celui qui fait le plus peur en Europe” aux volcanologues, selon Corentin Caudron. Ce qui en fait le volcan “le plus dangereux” du continent ? Il a connu une énorme explosion dans son passé lointain (il y a 39 000 ans), qui a été la plus puissante jamais enregistrée dans la zone méditerranéenne et a affecté le climat mondial. Vu son indice d’explosivité de 7 ou 8, basé sur les kilomètres cubes de produits volcanique émis en surface (entre 80 et 150 km3) lors de cette plus grande éruption, on peut le qualifier de “supervolcan”. “L’autre chose, c’est que cela fait 50 ans qu’on a des déformations spectaculaires. On sait qu’il y a vraiment un gros bébé là-dessous ! Enfin, il y a le nombre de personnes habitant dans la zone. Il est habituel que les gens habitent près des volcans et dans les caldeiras car les terres y sont très fertiles, mais ici la population est particulièrement dense, c’est très urbanisé. Si quelque chose se passe, il existe un plan d’évacuation très clair. Des exercices d’évacuation sont très souvent réalisés. On est certes dans une zone particulière – connue pour sa corruption et ses difficultés de gestion – et ce ne sera pas simple mais théoriquement, tout le monde peut être évacué à temps.”

Éclipsé par son voisin

Notons qu’il arrive que les séismes d’un volcan réveille un homologue voisin, mais ici, les probabilités sont infimes selon le volcanologue car cela ne s’est jamais produit dans l’histoire entre le Vésuve et les Champs phlégréens (même si des études récentes montrent une certaine corrélation dans leurs activités hors période éruptive). Le volcan des Champs phlégréens, invisible à l’œil nu, est en tout cas “éclipsé” de l’imaginaire collectif par l’omniprésence du célèbre voisin Vésuve, que ce soit dans les textes (notamment le fameux Pline le Jeune), dans l’archéologie ou dans le paysage, relève Corentin Caudron. Et cela augmente les risques : “Quand les gens pensent que tout va bien, ils rechignent à évacuer. Dans les Champs phlégréens, c’est seulement lorsqu’ils ont une fumerolle dans leur salon qu’ils évacuent ! Cela ne devrait pas être le cas ! Ici, vu les séismes, je pense cependant qu’ils prennent conscience de la situation.”