"Peu d'humains peuvent se vanter d'être un aussi bon leader qu'un leader chimpanzé"

L’idée d’un être humain “à part” est pourtant le message parfois encore relayé dans les manuels d’enseignement. François Verheggen épingle par exemple un ouvrage (2013) de De Boeck destiné à la formation des enseignants assurant que deux aptitudes semblent propres à l’humain et le distinguent de ses cousins primates : la propension à transmettre et la capacité à apprendre de ces enseignements. “C’est assez aberrant parce que cela fait fort longtemps que l’on sait que l’enseignement n’est pas le propre de l’homme, regrette François Verheggen. On sait depuis les travaux de Jane Goodall que les chimpanzés observent leurs aînés dans la fabrication d’outils ; il y a des actions pédagogiques correctives et des activités organisées pour acquérir des compétences. Les suricates apprennent aux jeunes à chasser le scorpion, à le prendre du bon côté pour ne pas se faire piquer ou à le décortiquer sans toucher le poison. Si le jeune échoue, le parent récupère le scorpion et lui redonne…”

Les chimpanzés font usage d'outil pour débusquer leur nourriture. ©Copyright (c) 2018 mark higgins/Shutterstock. No use without permission.

Tout est question de définition

Reste qu’en essayant d’isoler la “compétence” qui distingue l’homme de l’animal, François Verheggen s’est retrouvé confronté à la question de la définition du mot, par exemple de l’art ou du langage. “Certains dictionnaires vont parler d’un langage articulé, d’autres de communiquer des idées, des concepts abstraits, des éléments que l’œil n’a peut-être jamais vu, détaille le zoologue. Je pense que le langage reste aujourd’hui – mais pour combien de temps ? – quelque chose qui nous est propre lorsque l’on parle d’un langage formulant une infinité d’idées, de concepts abstraits, de sentiments à partir d’un nombre très limité de sons produits. Pourquoi ‘pour combien de temps’? Sur ces derniers 12 à 24 mois, les connaissances sur le langage des grands singes ont déjà énormément évolué. On a découvert que des règles grammaticales existent chez les grands singes : ils ont des sons (des cris), associés les uns aux autres comme nos sons sont associés en mots ; si on permute les sons, la signification change. On comprend qu’ils peuvent communiquer des idées de projets futurs : l’intention d’aller faire la guerre au clan voisin, par exemple… Les découvertes en éthologie vont si vite et cette science est si récente que je ne serais pas étonné que, dans assez peu de temps, on conclue à un langage chez des primates, plus proche encore de la complexité de notre langage.”

François Verheggen, zoologue (Université de Liège). ©

En termes de complexité d’ailleurs, les animaux nous dépassent déjà dans bien d’autres domaines : “il n’y a pas beaucoup d’humains capables de danser avec une telle complexité que l’abeille mellifère. Ou de chanter avec une telle complexité qu’une sittelle. Peu d’humains peuvent aussi se vanter d’être un aussi bon leader qu’un leader chimpanzé…”

Deux très récentes découvertes interpellent également et indiquent que les insectes par exemple montrent des niveaux de sensibilité bien plus élevés que l'on pensait : en octobre 2021, des chercheurs italiens ont établi que les abeilles appliquent la distanciation sociale pour éviter la transmission d'un dangereux parasite (le Varroa) dans leur ruche... Une autre, parue en décembre 2022, suggère la faculté des bourdons à prendre du temps pour "jouer" en faisant rouler des billes de bois...

Néanmoins, aux yeux du scientifique, “le propre de l’homme est que nous sommes la seule espèce à être si pluraliste en termes de comportements complexes, ce qui reflète nos capacités cognitives plus importantes que la toute grande majorité des espèces animales. Mais je ne pense pas qu’il faille être attaché à cette différence, je serais très heureux de voir qu’une espèce animale performe bien mieux que nous. Je pense aussi que toute une série d’espèces animales nous survivront…”

Quel est le propre de l’homme ?

L’art ? Le poisson-globe et ses sculptures séductrices

Les plongeurs qui ont la possibilité d’observer le poisson-globe en plein travail sont unanimes : il s’agit d’un artiste, auteur d’une œuvre grandiose, majestueuse, esthétiquement réussie. En mer de Chine orientale, les plongeurs peuvent observer de grands dessins circulaires tracés dans le sable, très symétriques. Ces “cercles mystérieux” sont l’œuvre de ce petit poisson qui a pour but de séduire une dulcinée. Il réalise ces monts et vallées en posant son ventre au fond de l’eau et en agitant ses nageoires, puis y ajoute coquillages et coraux. Il se positionne ensuite au milieu de l’édifice et attend le jugement de ses visiteuses. Celle qui sera conquise s’accouplera avec le sculpteur au centre de l’arène, et les œufs fécondés y seront déposés. L’édifice s’efface lui rapidement, alors que les alevins apparaissent. “Peut-on considérer son édifice comme une forme d’expression artistique ?, interroge François Verheggen. Certains séparent l’art des humains de celui des bêtes en se justifiant par la différence de fonction : nos pratiques artistiques n’ont d’autre objectif que celui de procurer du plaisir à l’artiste et à son audience. A contrario, la fonction ici se résume à séduire une partenaire. Pourtant, l’art ne peut que rarement se réduire à une action complètement désintéressée tant elle permet à celui qui la pratique de gagner de quoi vivre… La question de savoir si l’art est le propre de l’homme nous renvoie à la définition de ce mot.”

La politique ? Quand les cygnes chanteurs passent au vote

Les cygnes chanteurs débattent ensemble, en toute démocratie et selon un protocole bien précis, pour décider si oui ou non le groupe s’envolera vers un autre plan d’eau pour trouver de la nourriture. Un “influenceur” propose de décoller, en balançant la tête : il effectue des mouvements verticaux en élevant son bec ver le ciel puis en le baissant jusqu’à la surface de l’eau. Puis secoue sa tête latéralement. Le message : allons manger ailleurs. Les cygnes convaincus par le "discours" exécutent les mêmes gestes. L’influenceur s’en va porter la bonne parole à d’autres groupes sur le lac ; de plus en plus de cygnes agitent la tête, tandis que d’autres regardent. Les opinions se modifient parfois. Tant qu’ils ne seront pas assez nombreux à s’exprimer en faveur d’un départ, aucun cygne ne quittera l’étang. Mais le “quota” atteint, même ceux qui avaient voté “contre” se joignent à l’envol.

“Les colonies d’abeilles et de fourmis peuvent se comparer à des formes de dictature tant leur dirigeante unique et autoproclamée concentre tous les pouvoirs de décision mais des alternatives ‘politiques’ existent au sein des communautés animales, remarque également François Verheggen. Aucun individu dominant ne prend les décisions pour les groupes de cygnes chanteurs.” Il salue par ailleurs les capacités de leader observées chez certains chimpanzés alphas : “un mâle altruiste, social, capable de renforcer ses liens d’amitié avec les plus costauds de la bande, sans abuser son statut de dominant pour voler de la nourriture aux faibles et imposer des décisions absurdes”.

Le deuil ? Une période de 17 jours sur 1500 kilomètres chez les orques

En pleine migration, une mère orque vient de donner naissance à une “petite” orque de 150 kg et de 2 m 50. Mais quelques jours plus tard, le cœur du nourrisson cesse de battre. Sa mère cesse de nager, tourne autour de son petit. De la pointe du museau, elle lui mordille les nageoires, lui présente ses mamelles, frotte ses flancs contre les siens… L’un après l’autre, les membres de la communauté se succèdent auprès du corps sans vie. Après quelques minutes, ils recommencent à nager. La mère les suit, mais au lieu d’abandonner le corps de son petit, elle le pousse à l’aide de sa tête, vers le haut et vers l’avant, pour l’emmener et éviter qu’il ne coule. Les autres membres du groupe adaptent leur vitesse. Pour gagner du temps, la mère limite ses périodes d’alimentation. Ce n’est qu’après 17 jours et 1 500 km parcourus que, affamée et épuisée, elle laissera couler le corps. “Les orques sont des animaux extrêmement sociaux, vivant au sein de cercles familiaux multigénérationnels très soudés. En prenant soin de ses congénères, un individu s’assure du bon fonctionnement de son groupe et donc de son propre futur et de la survie de son patrimoine génétique, commente François Verheggen. Compte tenu de ce caractère très uni des orques, apparaissent des comportements que l’on peut aisément associer à de l’empathie ou de l’affliction. Ou encore au deuil, attitudes adoptées en réponse à la perte d’un individu avec lequel on a des liens d’affection, qui se manifeste aussi chez les éléphants, les loups ou les dauphins.”

- ©Adobe Stock

Le divorce ? Les séparations coûteuses des diamants mandarins

“Lorsque l’on observe l’attachement et l’empathie manifestés entre partenaires au sein de diverses espèces animales, on comprend qu’il n’est pas insensé d’y étendre le concept d’amour”, juge le zoologue François Verheggen. Ainsi, les couples de diamants mandarins, oiseaux communs du centre de l’Australie, ne se forment pas par hasard. “La séduction est un processus important qui permet aux femelles de choisir le compagnon idéal. La beauté physique du prétendant (ici, la coloration de la tête) est un critère important, autant que sa personnalité, qui elle implique une période de séduction plus longue. Le choix du meilleur partenaire maximise les chances de survie des petits à naître.”

Les couples de mandarins peuvent durer longtemps et se manifester des signes d’attachement même lorsque les oisillons ont quitté le nid, mais des “divorces” peuvent aussi se produire. La femelle quittant alors le domicile familial et construisant un nouveau nid avec un prétendant plus convaincant. “Le divorce est un choix très coûteux pour les deux partenaires. En effet, une séparation retarde toujours les prochaines pontes, parfois de plusieurs semaines. C’est sur le long terme que la femelle espère augmenter le nombre de ses descendants. La monogamie ne s’observe que très rarement dans le monde animal. Chez les diamants mandarins, la séduction ne se limite pas à la courte période suivant la rencontre, elle doit perdurer. Les épisodes de séparation et de reformation des couples de diamants mandarins suggèrent encore une fois que les comportements humains n’ont rien d’original…”

Diamants mandarins. ©Wikipédia

L’usage de drogues ? Les rennes sibériens consomment des champignons hallucinogènes

Les observations montrent que les rennes sauvages sibériens ont l’habitude de consommer des amanites tue-mouches, partant à leur recherche parmi les herbes. Ces champignons au chapeau rouge garni de verrues blanches sont nourrissants et appétissants mais possèdent aussi des effets secondaires : ils causent aussi des effets psychotropes, voire hallucinogènes. Les Sibériens observent régulièrement des rennes en migration titubant après leur consommation. Et même d’autres rennes se disputant pour boire l’urine de l’usager de drogue, ce qui leur permet de récupérer les substances psychotropes de l’amanite non digérée. “Si l’exposition répétée à une substance nocive est effectivement observée chez les rennes, leur addiction n’est pas encore clairement démontrée, même si elle est probable, estime François Verheggen. L’addiction a été observée dans le règne animal à quelques reprises. Par exemple, les bourdons ont tout intérêt à aller se charger de pollen au sein de fleurs exemptes de pesticides. Pourtant des chercheurs ont démontré en 2018 qu’ils préféraient visiter des fleurs chargées de thiaméthoxame, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Plus les bourdons consomment ce produit neurotoxique, plus ils y deviennent dépendants. La prise de drogue et l’addiction ne sont donc pas le propre de l’homme…”