En Alaska, avec le dégel du permafrost, les habitants voient le sol se dérober sous leurs pieds : "Je ne m’attendais pas à des changements si rapides"

Tous les jours, elles quittent leur bâtiment en dur de la base scientifique de l’Université d'Arizona pour se rendre sur le terrain en pick-up à travers le paysage actuellement enneigé. “On mène un monitoring quotidien qui consiste notamment à collecter des eaux du sol, à l’aide de membranes poreuses. On insère aussi des genres de piques dans le sol qui le mesurent à 10, 30 et 60 cm de profondeur, notamment pour sa température, son humidité et sa conductivité, nous expliquent depuis l’Alaska Maëlle Villani, Eléonore du Bois d’Aische et Cécile Osy. On mesure également la profondeur de la couche active du permafrost, c’est-à-dire la couche de sol qui dégèle en été et regèle en hiver. Au fur et à mesure des années, on s’aperçoit que cette couche se dégèle de plus en plus profondément en été. C’est ce qui témoigne de la dégradation du permafrost d’année en année.”

Mesure de la neige par l'équipe de l'UCLouvain. ©UCLouvain

De fait, habituellement, dans les régions de permafrost comme l’Alaska, la couche de surface du sol dégèle en été et regèle depuis la surface en hiver. Mais l’Arctique connaît une hausse des températures quatre fois plus rapide qu’à l’échelle du globe. Résultat : le dégel du sol est d’une part plus profond en été - ce qui entame donc la couche de permafrost normalement gelée en permanence - et, d’autre part, les températures hivernales plus clémentes ne permettent plus de regeler la totalité de la couche du sol pendant l’hiver. “Les étés deviennent de plus en plus longs les hivers de plus en plus courts, ce qui laisse aussi moins de temps au sol de regeler. Il y a aussi une augmentation des précipitations, ce qui fait qu’il y a bien plus de neige alors que le manteau neigeux crée une couche isolante qui empêche les températures de l’air très froides de pénétrer dans le sol”, ajoute Eléonore du Bois d’Aische.

Les trois scientifiques assistent donc un phénomène inédit : une partie du sol de l’Alaska reste dégelée en profondeur durant tout l’hiver. Normalement, à partir du mois d’octobre, à l’approche de l’hiver, la couche dite active regèle depuis la surface et en janvier, le “gel” est censé atteindre le permafrost ; l’ensemble de la couche doit donc avoir regelé. Ce n’est plus le cas désormais vu le bouleversement des températures : une coupe transversale du sol montrerait une partie gelée en surface et puis une partie dégelée en profondeur et à nouveau du permafrost gelé en permanence.

Les conséquences ? Elles sont multiples, touchant à la fois la population locale, la biodiversité et le climat. Exemple frappant : les grand-routes macadamisées qui traversent la toundra voient ainsi leur revêtement onduler, en raison de l’effondrement du sous-sol, déformé par un dégel inédit.

Le dégel du permafrost engendre des dégâts routiers, comme cette route déformée. ©UCLouvain

”Je me rends sur le même site depuis 2018 et j’ai vu cette évolution. Je ne m’attendais pas à avoir des changements aussi rapides en cinq ans. Il y a cinq ans, cette route était parfaitement plate, commente la géologue de l’UCLouvain Sophie Opfergelt, coordinatrice de la mission et qui était sur place il y a quelques jours. Dans le permafrost, de la glace est disséminée sous forme de petits cristaux de glace. Dans certaines zones, l’accumulation de glace est plus importante et donc si cette partie de permafrost dégèle, un volume de sol disparaît car cette eau s’écoule et crée du vide. D’où l’effondrement et cette modification de la route. Ces changements sont très rapides. Dans le paysage, la chose la plus frappante, c’est que le dégel de la glace en profondeur se fait de manière aléatoire. Sur une route, c’est bien sûr très visible, mais lorsqu’on marche dans la toundra, on observe aussi des effondrements locaux, moins visible à l’œil nu à cause de la végétation. À certains endroits, c’est presque un mètre qui s’est effondré… Sur le site d’études, les instruments qui se trouvaient là il y a 5 ans ont littéralement plongé dans le sol parce qu’il y a un mètre de différence de niveau…” Désormais, cette évolution est prise en considération par les humains pour les routes, les voies de chemin de fer ou pour les habitations, bâties sur des piliers qui normalement reposent sur un sol gelé. “Les gens vivent avec ce phénomène et ils constatent que cela s’intensifie et s’accélère. Maintenant, ils se posent par exemple des questions sur où construire ou où décider de s’installer, en termes de propriété familiale… Parce qu’ils observent que les changements sont rapides.”

Le paysage de la zone d'étude. ©UCLouvain

On assiste en effet à un emballement, après que 2019, année chaude record en Alaska, ait initié ce réchauffement : “Dans la bande dégelée cachée sous la neige et sous une couche de sol gelé, de l’eau reste en contact avec le sol pendant l’hiver, or l’eau transporte de la chaleur. Cette chaleur de l’eau dans le sol va créer une légère dépression dans le sol et ce sol va être recouvert de neige en hiver. Or, dans les zones où il y a de la neige qui s’accumule, il fait plus chaud car celle-ci joue un rôle d’isolant. Au printemps suivant, il y a donc plus d’eau dans ces zones-là puisque cette neige va fondre et l’eau va elle-même de nouveau contribuer à transporter de la chaleur… Chaque fois qu’on perd de la glace, on ne la récupère pas…”

Biodiversité, virus, incendies...

La biodiversité subit aussi des impacts majeurs : “en Alaska, dans la toundra, les arbres sont très peu présents. Les arbres se trouvent à des latitudes plus basses où ils peuvent s’enraciner dans le sol. Mais dans les hautes latitudes comme le sol dégèle, il y a de plus en plus de possibilités pour les arbres de s’enraciner.” Avec l’effet d’un côté, qu’ils agissent en retenant la neige comme un isolant et réchauffent le sol – “il y a donc une boucle de réchauffement induite par la végétation” -, et de l’autre que les rennes par exemple, qui trouvent leur alimentation dans la toundra, doivent migrer ailleurs (ainsi que leurs élevages).

Le dégel du permafrost favorise aussi les incendies : “Vu que le dégel est en profondeur, l’eau est drainée et la zone asséchée, ce qui crée les conditions pour des feux de forêt. Nous avons traversé des zones impactées par des feux en Alaska en nous rendant sur le terrain. Comme le feu provoque aussi un dégel plus en profondeur, les arbres sont penchés : les troncs résiduels sont complètement penchés à cause de cette perte de sol.”

Qu’en est-il des virus et des bactéries qui auraient pu se trouver congelés depuis des millénaires dans ce permafrost et ainsi réapparaître ? “Il y a encore très peu de choses qui sont connues sur ce sujet, mais il n’y a pas d’évidence qu’il va y avoir un impact majeur pour la population humaine”, tempère la Pre Opfergelt.

Installation du matériel dans la toundra. ©uclouvain

Un autre impact est désormais en tous cas bien prouvé : celui sur le climat. “Le permafrost contient des restes de racines, de plantes ou de feuilles qui ne se sont pas décomposées parce qu’il fait très froid, explique Sophie Opfergelt. Le sol agit comme un immense congélateur stockant cette matière organique. En cas de dégel, tout cela se décompose et émet des gaz à effet de serre. Normalement, ces émissions sont ralenties en hiver puisque tout regèle. Mais actuellement, ce n’est plus le cas et le sol peut donc continuer à émettre des GES en hiver. Ceci encore très mal quantifié car il n’y a pas ou très peu de mesure faites en hiver. En outre, dans cette situation, le système est en en mesure d’émettre des gaz à effet de serre au printemps. Alors que jusqu’ici, ces émissions n’avaient lieu que l’été. Si on prend en compte uniquement l’été, on considère qu’il y a un équilibre entre le carbone qui est émis et le carbone qui est piégé par la végétation qui grandit pendant la saison estivale. Alors que si on considère l’hiver aussi, le permafrost devient une véritable source de gaz à effet de serre pour l’atmosphère, ce qui est maintenant reconnu dans le dernier rapport du Giec.”

Le travail de terrain de l’UCLouvain consiste à documenter quelle est la portion du sol impliquée dans ce dégel, combien de carbone s’y trouve, quelle est la contribution en termes de GES à l’échelle de l’année… L’équipe s’inquiète d’un phénomène “d’emballement” à ce niveau, détaille Eléonore du Bois d’Aische : vu la dégradation du permafrost en raison des températures, la période durant laquelle il produit de fortes émissions s’allonge, ce qui augmente l’émission des gaz à effet de serre, qui accentue à son tour le dérèglement climatique et la hausse des températures...