Cette explosion est l’une des plus lointaines et énergétiques jamais observées par des scientifiques. Ces ondes sont appelées FRB (Fast Radio Bursts), ondes radio rapides. Il s’agit de brèves rafales qui ne durent que quelques millisecondes. Leur origine est encore un mystère à l’heure actuelle. Leur découverte remonte à 2007 et, depuis, des centaines de FRB ont été détectées, venant de l’univers. Leur courte durée les rend extrêmement difficiles à observer.

Les astronomes ont nommé cette dernière explosion “FRB 20220610A”. Celle-ci a duré moins d’une milliseconde, mais a libéré l’équivalent de l’émission énergétique du soleil sur une période de 30 ans.

L’observation de ces explosions joue un rôle essentiel pour “peser” l’univers en mesurant la matière entre les galaxies qui reste inexpliquée et ainsi permettre de mieux comprendre la structure de l’univers. Cette avancée “pourrait offrir des réponses à des questions majeures que se posent les astronomes depuis des décennies”, comme le rapporte la revue Science.