Jean-Louis Tison, glaciologue: "Lors de la nuit polaire, plus que le noir permanent ou la température à – 60°C, le plus difficile est le confinement"

”On manque de points d’observation”

Le dix septembre, à la fin de l’hiver austral, la surface de la banquise, au moment où elle grandit le plus, était aussi la plus faible de l’histoire des relevés. Et désormais, l’Antarctique n’est plus une terra incognita géographique mais scientifique. “Ce sont des millions de kilomètres carrés dont on ne connaît que quelques valeurs ponctuelles et il faut documenter ce continent et cet océan gelé (dans le cas de l’océan austral et de l’Arctique) pour mieux comprendre comment fonctionne ce système et comment il fonctionnera dans le futur. On manque cruellement de points d’observation pour valider les modèles de prédiction.”

En 2023, prendre des mesures en Antarctique ou en Arctique durant la nuit polaire reste indispensable. “Pour pouvoir faire un bilan sur l’ensemble de la période annuelle. Vous ne pouvez pas faire des bilans à l’échelle du globe en ne vous basant que sur les données d’été. Vous devez aussi connaître les données quand l’océan est quasi recouvert de glace”, précise Jean-Louis Tison, qui a vécu la nuit polaire sur les bateaux brise-glace, notamment en Antarctique, plusieurs fois dans sa carrière de glaciologue, restant un mois de suite dans le noir complet. ” Je n’ai jamais utilisé d’équipement de luminothérapie durant la nuit polaire. Mais de nos jours, on vit en lumière artificielle sur le bateau, dans les locaux. Éteindre et allumer les lumières, c’est ce qui guide votre journée… On va recréer les horaires et garder le rythme lumineux avec une lumière artificielle : horaires de nourriture, de travail, de loisirs (on peut faire de la musculation, il y a un bar, même si les bateaux deviennent de plus en plus “dry”)… C’est dur au départ mais notre corps s’habitue après deux-trois jours. Comme le rythme de travail est intensif, quelle que soit la lumière ou son absence dehors, vous êtes fatigué le soir et vous dormez…”

Spots depuis le bateau

Et le scientifique désormais à la retraite de poursuivre : “on travaille dans le noir à l’extérieur. Donc on doit utiliser des spots que nous transportons sur la banquise ou les spots du bateau. Au bout d’un moment, la lune remplace le soleil, c’est-à-dire que c’est l’astre qui vous illumine, même si la lumière est beaucoup moins forte. Ce n’est pas le noir absolu. Il ne faut pas nous voir comme un prisonnier dans sa cellule sans ouverture vers le jour. Je ne le ressens pas comme cela. Je n’ai d’ailleurs pas ressenti que les gens étaient de mauvaise humeur ou déprimé. Pour moi, ce sont surtout plutôt les températures qui sont plus délicates parce qu’il fait beaucoup plus froid que durant l’été austral. En hiver et en absence de lumière, vous affrontez régulièrement une température à -25°C, - 30, avec du ressenti qui peut descendre à moins 50 ou moins 60°C. Cela devient très difficile de manipuler scientifiquement des instruments et de faire des prélèvements, surtout que sur la banquise on travaille avec de l’eau qui gèle instantanément quand elle arrive en surface. Vos habits, vos mains sont mouillées et cela gèle instantanément et il faut en plus être rapide.”

Le navire brise-glace de recherche scientifique Polarstern en Arctique. ©Reporters / SWNS

Par-dessus tout, ” je pense que c’est le confinement qui est même plus contraignant que l’aspect de la lumière ou de la température. Le fait de rester avec les mêmes personnes pendant de longues périodes… Au début de ma carrière dans les années quatre-vingt, on utilisait le télex et on pouvait envoyer un message vers l’extérieur une fois par semaine, dans les années 90, on est passé au téléphone. Maintenant, on en est aux e-mails et les gens utilisent même WhatsApp car le satellitaire le permet. J’ai aussi séjourné sous tente sur la banquise, et là, c’était un contact radio par jour, c’était très important. Le confinement avec peu de personnes sans possibilité de vider son sac avec quelqu’un d’externe, c’est contraignant. Je me souviens d’un gars, dans un campement isolé sur la banquise, qui a failli en étrangler un autre parce que celui-ci avait renversé de l’huile de sardine sur son pantalon… Un avion a dû être envoyé sur 600 km pour les extraire d’urgence afin qu’ils ne se tuent pas !”

La motivation de la science

De manière générale, ce qui permet de tenir dans un tel milieu hostile, c’est le projet scientifique, juge Jean-Louis Tison.” On va faire l’impossible pour réaliser l’objectif et cela vous permet de vous faire des tas de choses que vous ne feriez pas en temps en normal. Quand vous êtes ponctuellement sur une expédition, vous êtes en survie. Parce que c’est une forme de survie et encore davantage pour les gars du début, au dix-neuvième siècle. Et vous êtes tellement focalisé sur les activités que vous devez absolument fournir pour garantir la survie que cela prend toute votre énergie et à la limite, vous n’avez pas tellement le temps d’être déprimé par l’obscurité !”

Quoi qu’il en soit, sur les brise-glace actuels, “l’équipe est toujours attentive à ce qu’il y ait au moins le double de carburant disponible par rapport au trajet qu’il va falloir faire pour retourner à tout moment. Lorsqu’on approche des limites, il est décidé d’arrêter la science et on fait demi-tour. Il y a cette possibilité de stocker du carburant, donc de l’énergie donc du chauffage et de la lumière. Une grande différence par rapport à ces expéditions primordiales au niveau confort. Ce qui reste et ce qui est peut-être moins l’aspect le moins contrôlé, c’est l’aspect psychologique”, décrit le glaciologue.

Toujours des blocages

Reste qu’il arrive encore que les bateaux soient coincés dans les glaces. “Cette glace se trouve sur l’océan, qui connaît des phénomènes de marée. Lorsque la marée monte, les plaques de glace ont tendance à s’éloigner des unes des autres. Par contre, quand elle descend, les plaques de glace ont tendance à se rapprocher les unes des autres, ce qui exerce des tonnes de pression sur les parois des bateaux. Et donc le bateau ne sait absolument rien faire au niveau manœuvre. Et donc ce qui se passe encore, c’est qu’il y a des bateaux qui sont bloqués pendant une dizaine de jours qui n’arrivent pas à s’extraire et qui doivent se laisser dériver avec la glace pour arriver dans une zone où dans une période de haute marée, les frictions sont moins importantes. Le bateau va alors arriver à dominer ces pressions.”

Infos : La Fondation Roi Baudouin célèbre les 125 ans de I'expédition antarctique belge de la Belgica avec une exposition gratuite au musée Belvue de Bruxelles