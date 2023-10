Le pile ou face est-il vraiment équitable ? Cette option pourrait augmenter vos chances de gagner

Des scientifiques ont décidé il y a peu de confirmer cette théorie et ils ont mis la main à la pâte : après 350 757 lancers réalisés par 48 personnes différentes et plusieurs pièces différentes, le résultat s’est précisé. “Nous avons trouvé des preuves irréfutables du biais du ‘même côté’prédit par Diaconis et ses collègues en 2007 : si vous commencez par le côté face tourné vers le haut, la pièce a plus de chances de tomber sur face et vice versa”, expliquent-ils, comme le rapporte Metrotime.

Pour eux, les statistiques seraient donc de 50,8 % de chances que la pièce retombe sur le côté orientée vers le haut au moment du lancer. La raison est logique. Quand la pièce est lancée, elle passe un peu plus de temps sur la face visible lors du lancer quand elle est dans les airs, ce qui augmente ses chances de retomber sur cette même face.