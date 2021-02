Le point de départ sera le 31 mars 2021, date de l’ouverture des candidatures au poste d’astronaute. L’ESA encourage vivement les femmes à postuler, car l’agence cherche à renforcer la diversité des genres dans ses rangs.

« Représenter toutes les parties de notre société est une préoccupation que nous prenons très au sérieux », déclare David Parker, Directeur de l’Exploration humaine et robotique à l’ESA. « La diversité au sein de l’ESA ne doit pas seulement tenir compte de l’origine, de l’âge, des antécédents ou du sexe de nos astronautes, mais peut-être aussi des handicaps physiques. Pour faire de ce rêve une réalité, parallèlement au recrutement des astronautes, je lance le projet de faisabilité des parastronautes - une innovation dont l’heure est venue. »

L’appel à candidature sera ouvert du 31 mars au 28 mai 2021 et l’ESA ne prendra en considération que les candidatures soumises sur le site de l’ESA Career dans les huit prochaines semaines. Le processus de sélection en six étapes commencera ensuite, et devrait s’achever en octobre 2022.

