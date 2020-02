Sciences & EspaceReportage Sous la montagne du Jura, des Belges tentent de percer les mystères de l'Univers Sophie Devillers

Plus de 200 Belges travaillent au ou avec le Cern, à cent mètres sous la terre franco-suisse. Le plus grand accélérateur de particules au monde et ses détecteurs connaissent actuellement un lifting. Reportage et rencontres avec ceux qui veulent percer les mystères de l’Univers.