Avec les satellites, la guerre des étoiles, ce n’est plus du cinéma Sciences & Espace03:58 Christophe Lamfalussy

© Shutterstock

Le test présumé d’une arme antisatellite par les Russes, le 15 juillet, vigoureusement dénoncé par les États-Unis et le Royaume-Uni, rappelle une chose : l’espace est devenu un théâtre d’opérations pour les grandes puissances - et plus seulement une conquête scientifique et civile.