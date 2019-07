Dimanche soir, l’Inde fera décoller un robot mobile vers la Lune. C’est la première fois qu’elle envoie un engin sur un sol extraterrestre. Le Premier ministre Narendra Modi a de grandes ambitions spatiales, entre autres lunaires. (...)





Le compte à rebours a commencé. Lundi à 2 h 51 du matin (dimanche 23 h 21 heure belge), le lanceur indien GSLV Mark III décollera du pas de tir de Sriharikota, dans le sud du pays. À son bord, un orbiteur et un engin spatial plus petit qui renferme un rover, le Pragyan. Ce robot à six roues ira explorer la Lune. Le moment est historique pour l’agence spatiale indienne (ISRO) : c’est la première fois qu’elle envoie un engin se poser sur un sol extraterrestre.

