Ce mardi 7 avril en début de soirée, vous pourrez observer une "Super Lune". Certains l'appellent '"Lune rose", même si elle ne sera pas vraiment de cette couleur. Par contre elle sera belle est bien "plus grande", puisqu'elle sera un peu plus proche de la Terre.

Pas d'inquiétude, la Lune ne s'approche pas de la Terre anormalement. Mais le fait que ce soit la pleine Lune - lorsque la Terre se trouve juste entre la Lune et le Soleil - en même temps que celle-ci soit à son périgée, le point de son orbite elliptique le plus proche de la Terre, fait qu'elle nous apparaîtra jusqu'à 30% plus lumineuse et au moins 7% plus grosse. Notre satellite naturel ne sera effectivement qu'à une distance de 357.000 kilomètres de nous (sa distance maximale est de 406.740 kilomètres).

Et si l'on parle aussi de "Lune rose", c'est parce que cela correspond à la période de floraison des fleurs de cerisiers, à la teinte rose. Enfin, cet alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune fera que les marées seront plus conséquentes.

Les premières observations de cette Super Lune pourront se faire dès 18h30.