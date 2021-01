Comment puces et implants pourraient créer des "super-soldats" Sciences & Espace05:10 Clément Boileau

De super-soldats dopés aux stimulants physiques et cognitifs, capables de développer des capacités hors du commun grâce à des puces et autres implants ? C’est ce sur quoi a été invité à se prononcer le comité d’éthique du ministère de la Défense français fin septembre, dans un avis portant sur le "soldat augmenté". "De longue date, l’être humain cherche régulièrement à accroître ses capacités physiques ou cognitives pour combattre ou faire la guerre", commence l’avis, qui note que l’état des sciences et des techniques permet désormais "d’entrevoir des ruptures au moyen desquelles les augmentations de capacités se trouveraient incorporées au soldat"…