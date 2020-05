La Voie lactée et Andromède se rapprochent à grande vitesse. Et ces deux galaxies vont finir par entrer en collision.

Comme le relaie le National Geographic, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout d'abord car le phénomène ne se produira que dans quatre milliards d'année. Pourquoi tout ce délai? Car, bien que les deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre par gravité à une vitesse d’environ 300 kilomètres par seconde, Andromède se trouve à 2,5 millions d’années lumières de notre voie lactée. Cela prendra donc du temps...

Ensuite, il s'agira d'une fusion géante plus que d'une explosion et le Soleil et notre système solaire devraient survivre au phénomène. "Cela peut sembler catastrophique, mais la fusion de deux galaxies n’est pas un phénomène inhabituel", rapporte le National Geographic. "La bonne nouvelle, c’est que les étoiles sont si éloignées les unes des autres que même si les galaxies entrent en collision, la probabilité de collision entre plusieurs étoiles reste faible. Le Soleil et ses planètes pourront probablement survivre."

Naissance de "Milkomeda"

A noter que le phénomène de fusion en lui même va prendre également beaucoup de temps. Les deux galaxies vont se rapprocher et s'éloigner pendant des millions d'années. Ce n'est qu'au bout d'un milliard d'années qu'elles ne fusioneront réellement, pour donner naissance à "Milkomeda", mélange entre "Milky Way" (Voie lactée) et "Andromeda" (Andromède). "Milkomeda" aura une forme elliptique et sera certainement de couleur rouge, comme on peut le voir dans l'animation ci-dessous.

© National Geographic



National Geographic ajoute encore que "quand la fusion se produira, le soleil ne sera pas encore une boule rouge géante, mais il aura grossi suffisamment pour griller la surface de la Terre. Les formes de vie qui y vivront encore auront le droit à un spectacle cosmique particulièrement remarquable."