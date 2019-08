3

Les cancers de la gorge et de la bouche liés au papillomavirus explosent chez les... hommes!

"Je suis en couple depuis 15 ans. J’ai un enfant de 31 ans. Je vivais dans la joie et l’insouciance jusqu’à ce que je remarque une gêne à la gorge. J e me plaignais d’un gonflement à l’arrière de la langue et je toussais sans arrêt", ...